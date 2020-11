Poppenspeelster laat poppen leven in prentenboek

"Ik begon te schrijven en ging tot mijn eigen verbazing maar door", zegt Bakker enthousiast. "Ik bleek meer schrijftalent te hebben dan ik zelf dacht."

'Prachtige schilderijen'

Uiteindelijk stonden er zo'n vijftienduizend woorden op papier. "Het werd een prachtig verhaal, dus ik vond dat het verhaal bij de kinderen terecht moest komen. Maar hoe dan?"

De oplossing bleek een prentenboek met de naam Satijntje. Ze vroeg haar decorschilder om tekeningen te maken en met Bakkers tekst was 'het plaatje compleet'. "Mijn decorschilder heeft 32 prachtige schilderijen gemaakt, die perfect bij de tekst passen. Het brengt het verhaal tot leven."

'Satijntje groeide op bij de kleermaker en zijn vrouw. Ze werd niet groter dan een schaar. Het liefst hielp ze haar vader en al snel was ze handig met naald en draad. Op een dag zat Satijntje te naaien, toen er een roodborstje op de vensterbank neerstreek. Satijntje werd door het rode vogeltje afgeleid en prikte zich in haar vinger. Er verscheen een dikke druppel bloed op haar wijsvinger. Ze keek in de druppel en zag daar het gezicht van een jongen die haar met verdrietige ogen aankeek. Op zijn hoofd droeg hij een kleine gouden kroon.'

Flinke investering

Toch wil Bakker het verhaal ook met haar poppen spelen. Doordat de coronamaatregelen in de loop van de tijd iets versoepeld zijn, kan ze nu wel mini-voorstellingen geven op scholen. "We spelen het verhaal voor de helft en dan geven we de leraar het boek. Zo kan het verhaal verder door de leerkracht voorgedragen worden. Of ze kunnen het luisteren, want het boek is ook als luisterboek beschikbaar."

Of er in de toekomst meer (prenten)boeken volgen? "Het was een flinke investering, ook financieel, maar wie weet. Voor dit boek heb ik een crowdfunding opgezet, waarmee we meer dan 13.000 euro hebben opgehaald. Ik ben in ieder geval zeker van plan om een vervolgverhaal te schrijven"