Emmen verbaasd over tegenhouden Duitse stroom door minister Wiebes

Wethouder René van der Weide is verbaasd over de brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer over Duitse energie. De gemeente Emmen heeft de minister verzocht om een proefgebied te worden om energie uit te wisselen met Duitse buurgemeenten. Minister Wiebes stemt hier niet mee in.

De wethouder spreekt zijn verbazing uit over de desbetreffende brief. "Het is niet duidelijk waar de minister zijn standpunt op baseert." Onderzoek van Hochschule Osnabrück en de Universiteit van Twente laat andere resultaten zien dan de argumenten van Wiebes. "De minister stelt dat het grensoverschrijdend uitwisselen niet bijdraagt aan vergroting van de beschikbare netcapaciteit. Uit onderzoek blijkt dat belasting van het regionale elektriciteitsnet met 11 procent afneemt."

"Hier wordt, denken wij, ten onrechte de indruk gewekt dat een standpunt van TenneT en Enexis gebaseerd is op onderzoek."" Wethouder René van der Weide

Welk onderzoek?

Daarnaast snapt de wethouder René van der Weide niet dat de minister spreekt over een onderzoek van netbeheerders TenneT en Enexis. "Wij weten niet van het bestaan van een onderzoek naar Smart Energy Region Emmen-Haren, terwijl wij de afgelopen jaren in gesprek zijn met die netbeheerders over dat onderwerp." Van der Weide denkt dat er verkeerde conclusies worden getrokken: "Hier wordt, denken wij, ten onrechte de indruk gewekt dat een standpunt van TenneT en Enexis gebaseerd is op onderzoek."

De gemeente Emmen heeft zelf officieel nog geen reactie op haar brief aan het ministerie van Economische Zaken ontvangen. "We gaan ervan uit dat we worden uitgenodigd voor overleg met het ministerie. Er is blijkbaar nog veel onduidelijk bij Economische Zaken over de opzet en het nut van grensoverschrijdende energieprojecten."

