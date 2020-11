Danny van der Tuuk tekent profcontract bij Spaanse ploeg

Hij komt, na drie seizoenen, over van het continentale Metec-TKH. Voor Van der Tuuk is het z'n eerste profcontract.

"Ik ben heel blij met deze kans, maar het gaat geen gemakkelijk seizoen worden," reageert Van der Tuuk. "Ik kan me in Spanje verder ontwikkelen als klimmer. Het programma van de ploeg past precies bij m'n wensen. Ik kan me straks in grotere koersen meten met kwalitatief sterkere renners. Ik hoop dat ik ze mijn talent kan laten zien."

Vuelta?

In zijn periode bij Metec bleven overwinningen uit. Maar top-tien klasseringen in Poolse rittenkoersen waren voldoende om de leiding van de Spaanse ploeg te overtuigen. De 21-jarige Assenaar kan zich verheugen op een mooi programma.

"We beginnen het seizoen met vier koersen in Mallorca en later in het jaar staan ook de Ronde van Catalonië, de Ronde van het Baskenland en hopelijk de Vuelta op het programma."

Klimmer

De Drent maakte in de jeugd al furore door als junior de Ronde van de Vallées en de Trofeo Cabedo te winnen. Daarmee zette hij zich als klimmer op de kaart. Hij reed ook het WK op de weg voor junioren in het Noorse Bergen.

Z'n jongere broer Axel tekende vorig seizoen een contract bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma.