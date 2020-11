Plaatsnaamborden Nieuw Moscou gestolen: 'Dit is niet grappig'

Buurtbewoner Arjan Pekel betreurt de diefstal. "We waren er erg trots op. Eindelijk was er genoeg geld om de borden te plaatsen. Want nu konden we onder de naam Nieuw Moscou ook evenementen aankondigen. Daar was ruimte voor."

De verdwenen borden hingen aan de Ritmeesterweg en Barsweg.

Aangifte

Waarom de borden verdwenen zijn, weet Pekel niet. "Of het echt diefstal is, of dat het gaat om een typische kwajongensstreek, weet ik niet. Maar ze zijn er met geweld afgehaald. Er is dus wel sprake van vandalisme. Daarom hebben we ook aangifte gedaan."

Bovendien is het niet de eerste keer dat de borden zijn weggehaald. "Het is niet grappig. Ik zie de humor er niet van in. Ik hoop dat iemand de borden tegenkomt en ze vervolgens terugbrengt. Want het zijn dure dingen, 250 euro per stuk. We zijn jaren bezig om dat geld bij elkaar te krijgen."

Op de gemeente Hoogeveen, waar Nieuw Moscou onder valt, rekent Pekel niet. "De gemeente is bijna failliet."

Trots

Pekel begrijpt wel dat de borden van Nieuw Moscou gewild zijn. "Het is een bijzondere plaatsnaam. Maar mensen zijn ook trots dat ze hier wonen, en willen dat ook uitdragen. Dat is nu niet mogelijk."