Coronavirus heeft steeds minder invloed op werkloosheid in Drenthe

Na een forse toename van het aantal WW-uitkeringen na de uitbraak van het coronavirus, vlakt dat al een aantal maanden af. Dat is in oktober niet anders. Met een afname van 110 uitkeringen, staat de teller in Drenthe nu op 7.539 uitkeringen. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij het UWV, legt uit: "Er zijn twee conclusies te trekken uit de constante afname. Dat is aan de ene kant dat de steunmaatregelen vanuit de overheid ervoor hebben gezorgd dat veel ontslagen zijn voorkomen. Aan de andere kant zijn de ontslagen met name gevallen in uitzendbranche. Oproep- en uitzendkrachten zitten gemiddeld maar een korte tijd in de WW."

Ontslaggolf

2020 is een turbulent jaar geweest volgens de arbeidsmarktadviseur: "Een goeddraaiende economie is volledig tot stilstand gekomen. Die klap hebben we redelijk op kunnen vangen."

Oosterveld verwacht daarentegen dat er nog wel een ontslaggolf komt: "De steunmaatregelen worden de komende periode afgebouwd. Daardoor zullen alsnog veel ontslagen volgen, is onze verwachting."

Meer dan vorig jaar

Door de coronacrisis neemt de kans op een baan af. Al is dat per sector verschillend, volgens Oosterveld: "Ziekenhuizen en supermarkten hebben het bijvoorbeeld drukker dan ooit, terwijl er in de horeca momenteel niets gebeurt." Vergeleken met vorig jaar worden er op dit moment 590 uitkeringen meer uitbetaald. Dat komt door de toename tijdens het beginperiode na de uitbraak. Dat verschil met vorig jaar wordt dus wel gestaag kleiner.

Aantal WW-uitkeringen per gemeente

Gemeenten Oktober 2019 Oktober 2020 Aa en Hunze 333 322 Assen 1.029 1.075 Borger-Odoorn 371 351 Coevorden 460 508 De Wolden 292 324 Emmen 1.679 1962 Hoogeveen 734 822 Meppel 519 605 Midden-Drenthe 414 431 Noordenveld 443 434 Tynaarlo 429 423 Westerveld 246 282

Horeca

In het najaar wordt ieder jaar een stijging in de WW-uitkeringen vanuit de horeca geconstateerd. Dat is dit jaar niet anders. De werkloosheid in deze bedrijfstak is zelfs iets toegenomen in oktober.

Online Banenmarkt 2020

Voor werkzoekenden en werkgevers organiseert de Arbeidsregio Drenthe op 1 december een Online Banenmarkt via LinkedIn. Het heeft als doel werkgevers en werknemers dichter bij elkaar te brengen gedurende de coronacrisis.

Tijdens de Banenmarkt worden er constant vacatures op LinkedIn geplaatst, waar werkzoekenden meteen op kunnen reageren. Werkgevers kunnen daarop direct in contact komen met werkzoekenden. Meedoen kan door lidmaatschap aan te vragen voor de besloten LinkedIn-pagina 'Online Banenmarkt Drenthe'.

