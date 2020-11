Taxiwerq uit Hoogeveen krijgt in Drenthe opnieuw meeste coronasteun

Het payrollbedrijf voor taximedewerkers Taxiwerq voert in Drenthe opnieuw de lijst aan als het gaat om overheidssteun vanwege de coronacrisis. Voor de verschillende BV's van Taxiwerq werd in totaal ruim 7,3 miljoen euro uitgekeerd in het kader van de NOW-2 regeling, zo blijkt uit cijfers van het UWV.

Taxiwerq kreeg bij de eerste regeling al ruim 9,1 miljoen euro. In totaal maakten 710 bedrijven in Drenthe gebruik van de steun die bedoeld is om bij flink omzetverlies de salarissen te kunnen blijven uitbetalen.

Payroll en detachering

Een andere uitschieter is ook een payrollbedrijf, Paycompany in Hoogeveen. De 5 BV's kregen in totaal ruim 1,3 miljoen. Bikkel detachering in Hoogeveen kreeg in totaal ruim 1,1 miljoen euro overgemaakt.

Andere Drentse bedrijven die grote bedragen kregen uitgekeerd zijn onder meer Emmtec Services dat bedrijven ondersteunt op het industrie- en bedrijventerrein Emmtec in Emmen (692.000 euro), Holtrop Van der Vlist uit Assen dat gespecialiseerd is in zwaar vervoer (567.000 euro) en Groningen Airport Eelde (439.000 euro).

Bedrijven als Scapino, Ziengs, Scania en Wildlands, die wel gebruik maakten van de eerste NOW-regeling, komen niet meer voor in de nieuwe lijst van het UWV.

