IJsvereniging Zeijen 100 jaar: 'Een plek waar het dorp samenkomt'

Een lokale band zou optreden en er zouden activiteiten komen voor jong en oud. Toch was de precieze invulling van het grote feest nog niet helemaal bekend, omdat de bestuursleden van de ijsverenging de afzegging door het coronavirus wel aan zagen komen. Zij houden vanaf maart de coronamaatregelen goed in de gaten. Een feest met maximaal honderd man zien zij al vanaf het begin niet zitten, want iedereen moet dit feest kunnen vieren. De knoop wordt doorgehakt: 20 november 2021 wordt het 100-jarig bestaan van de vereniging groots gevierd.

Verzamelpunt

Al in 1868 duikt in de kranten een artikel op over schaatsen in Zeijen, maar van een echte ijsvereniging wordt pas gesproken rond 1920. "Wij hebben notulen teruggevonden uit 1947 waarin vermeld staat dat meneer Tolner vanaf het eerste uur in het bestuur heeft gezeten", vertelt Daniël Eisen, voorzitter van IJsvereniging Zeijen. "Meneer Tolner heeft 27 jaar bij de vereniging gezeten, dus dan kom je in 1920 uit."

De ijsvereniging, die midden in het dorp ligt, is al jaren een plek waar het dorp samenkomt. "Als je op de ijsbaan bent, tref je al je leeftijdsgenoten", legt Eisen uit terwijl hij terugdenkt aan zijn eigen jeugd. "Ik heb daar zelf altijd van genoten. De ijsbaan is gewoon heel belangrijk voor het dorp."

Veranderingen

Waar iemand vroeger met een slee vol met warme koffie en thee langs de ijsbaan ging, staat er nu een opgeknapte kantine naast de baan. Helemaal in aprés-ski-stijl. Wie dus tegenwoordig koffie, thee of een andere versnapering wil tijdens het schaatsen, kan hier terecht.

Tegenwoordig is elk jaar weer de grote vraag of er ijs ligt. Zonder ijs kan er natuurlijk niet geschaatst worden. Twee jaar geleden lag er anderhalve dag ijs op de ijsbaan in Zeijen. "Dan zie je meteen dat mensen hierheen komen", blikt de voorzitter terug. "Je ziet dan niet alleen mensen uit Zeijen hier, maar ook mensen uit Assen komen aanwaaien."

Voor het komende seizoen hoopt Eisen natuurlijk dat er wel ijs komt. "Twee weekenden en de tussenliggende week zou het mooist zijn", droomt hij. "Maar zoals het nu lijkt is er totaal geen kou. Als we winter krijgen, dan zal het wel na de jaarwisseling zijn. Dan hopen we dat de coronamaatregelen wat versoepeld zijn, zodat wij ook gemakkelijker onze ijsbaan kunnen runnen."