Wielrenster Janneke Ensing knoopt er nog een seizoen aan vast

Janneke Ensing (34) uit Gieten zien we ook volgend seizoen weer in het profpeloton. Maar welke sponsornamen op haar shirt zullen prijken, is nog niet bekend. Of haar huidige hoofdsponsor Mitchelton verder gaat is nog niet zeker. Wel heeft de sponsor een garantie voor de komende twee seizoenen afgegeven voor het voorbestaan van de ploeg.

En ondanks haar leeftijd en de zware valpartijen kijkt Ensing gretig uit naar het nieuwe seizoen.

"Dat heeft alles te maken met de ploeg. Ik heb veel pech gehad dit seizoen en corona gooide natuurlijk ook roet in het eten. Maar iedereen was zo behulpzaam. Ik heb nergens zo'n warm familiegevoel gehad als bij deze ploeg", zegt Ensing.

'Er zit gewoon meer in'

"Zo'n slecht en onzeker seizoen als we nu achter de rug hebben is niet meer te overtreffen. Ik kan zo mijn carrière niet afsluiten. En ik denk niet dat corona volgend seizoen het wielrennen in de weg hoeft te staan. Er bestaan inmiddels zoveel protocollen. Als iedereen zich aan de regeltjes houdt, is er best veel mogelijk", zegt Ensing optimistisch.

"Ik weet dat er gewoon nog meer in zit. Door de valpartijen liep ik steeds achter de feiten aan. Ik ga volgend seizoen ook onder een trainer van de ploeg werken, omdat mijn huidige trainer vertrekt naar de nieuwe damesploeg van Jumbo-Visma. Ik ben benieuwd of dat nog voor nieuwe inzichten zorgt. En wat al wel bekend is, is dat we op fietsen van Bianchi zullen gaan rijden", licht Ensing toe.

Veel pech

De 34-jarige inwoonster van Gieten kende de afgelopen twee seizoenen veel pech. Door de coronacrisis moest ze zeventig procent van haar inkomen inleveren. Half juni scheurde ze een spier in haar bovenbeen tijdens een mountainbike-training en in juli volgde een gecompliceerde sleutelbeenbreuk. Het seizoen daarvoor ging ook niet bepaald over rozen. Ze kwam drie keer hard ten val en wisselde twee keer van ploeg.