Musea zien bezoekers terugkeren: 'Het moet een beetje op gang komen'

"We zijn een beetje begonnen zoals we zijn geëindigd", zegt Paul Klarenbeek van het Drents Museum. Vanmorgen waren er ruim 400 mensen die zich hadden ingetekend op een tijdslot. "We kunnen er 550 per dag toelaten."

Het maximale aantal kan vandaag nog worden bereikt, dat geldt ook voor de komende dagen. "Het moet nog een beetje op gang komen. Vaak reserveren mensen een dag van tevoren, maar soms boeken ze op de dag zelf nog een plekje", legt Klarenbeek uit. "Je merkt gewoon dat mensen kunst nodig hebben. Bezoekers genieten van kunst, in dit geval bij ons van Helmantel en Weischer." En andersom was er ook gemis: "Je mist gewoon de bezoekers."

Museum De Proefkolonie in Frederiksoord (Rechten: Andries Ophof)

Ook bij museum De Proefkolonie in Frederiksoord loopt het meteen lekker door. "November en december zijn nooit de drukste maanden, vaak komen er dan groepen langs", weet woordvoerder Ingrid Mascini. Grote groepen komen er nu natuurlijk niet, maar 'het team is blij' dat kleinere aantallen de virtuele tijdreis door de Koloniën van Weldadigheid weer kunnen maken. "Sinds gisteren bellen de mensen en vragen: 'Zijn jullie weer open?' Wel open of niet open, en wel reserveren of niet reserveren? Het is belangrijk dat je blijft communiceren via bijvoorbeeld sociale media en dat mensen weten dat je open bent."

Mascini werkt ook voor andere recreatiebedrijven zoals speelboerderij De Drentse Koe in Ruinerwold en verschillende vakantieparken. Bij de speelboerderij was het door de 30-personenrestrictie soms niet meer mogelijk te reserveren. "Dat was in de herfstvakantie, nu kunnen kinderen gewoon weer komen spelen. In de vakantie zaten de vakantieparken vol en zocht iedereen naar een plek om kinderen lekker buiten te laten spelen. Nu kun je weer prima reserveren."

Al is er voor inwoners van Drenthe wel wat concurrentie. "Bij vakantieparken zie je dat het aantal reserveringen binnen blijft druppelen. Door een campagne van Marketing Drenthe zie je dat Drenthe toch 'top of mind' is in de Randstad. Mensen komen hier veel om te wandelen, maar willen ook wel wat anders doen, het is daarom goed dat musea weer open zijn."

Niet ieder museum ging overigens meteen open vandaag. Het Drukkerijmuseum in Meppel wacht daar nog even mee. "Wij zijn sinds 1 oktober drie dagen in de week geopend: op dinsdag, woensdag en donderdag. We kiezen ervoor om open te gaan met een normale bezetting, komende dinsdag. De vrijwilligers zijn er allemaal enthousiast over", zegt bestuurslid Jan Schilperoord.

Er mogen maximaal tien bezoekers tegelijk naar binnen, reserveren vooraf is niet nodig omdat het aantal zelden wordt gehaald. Schilperoord: "De horeca is gesloten, veel mensen die een dagje uitgaan in Meppel bezoeken ons museum en een terrasje. Die combinatie kan nu niet en dat merken wij."

Ook dierenparken openden de deuren. "Het is een rustige novemberdag, maar uit alle reacties op sociale media lees je dat mensen het fijn vinden dat ze weer mogen komen", zegt Wildlands-woordvoerder Hanneke Wijshake. Duidelijkheid dat parken weer open zijn, zorgt voor een toename van de reserveringen, met name voor het weekend.

En het kriebelde niet alleen bij de gasten, ook het personeel stond te trappelen. Wijshake: "Hoe fijn is het als je de liefde voor het park en de dieren kan delen met bezoekers. Daarvoor werk je toch in een park. We ontvangen de mensen weer met open armen, op anderhalve meter."

