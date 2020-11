GGD Drenthe: '20 positieve testen in een dag klopt niet'

Twintig nieuwe coronabesmettingen in Drenthe (Rechten: ANP/Marco de Swart)

Volgens de GGD Drenthe zijn de coronacijfers van vandaag niet juist. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde tot 10.00 vanochtend twintig nieuwe coronabesmettingen in onze provincie.

Dat zou een forse daling betekenen. Zo werden er gisteren bijvoorbeeld nog 139 positieve testen gemeld.

GGD Drenthe heeft de aantallen gecontroleerd en meldt dat het door het RIVM gemelde aantal van twintig positieve testen niet klopt. Hoeveel positieve testen er dan wel waren in de afgelopen 24 uur kon de GGD niet zeggen. "We weten niet wat de oorzaak hiervan is", zegt de gezondheidsdienst.

Storing bij het RIVM

Volgens een woordvoerder van het RIVM kan het zo zijn dat de cijfers, na de storing van gisteren, nog niet overal bijgewerkt zijn. Er is in ieder geval geen nieuwe storing bekend bij het RIVM. "Mogelijk worden de cijfers van vandaag morgen nog bijgewerkt naar de juiste aantallen."

Volgens de cijfers van vandaag is één inwoner van Midden-Drenthe overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ook zijn twee mensen uit de gemeenten Midden-Drenthe en Borger-Odoorn opgenomen in het ziekenhuis, volgens het RIVM. In hoeverre deze cijfers wél kloppen, is niet bekend.

Druk op ziekenhuizen houdt aan

Het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN) ziet dat de druk op de ziekenhuizen in Noord-Nederland aanhoudt. Het aantal besmettingen neemt in het Noorden al enige tijd af, maar de bedden op de verpleegafdelingen en de ic's zijn drukbezet, ziet het netwerk. "Maar de verwachting is dat dit de komende periode zal verbeteren."

Sinds het aanbreken van de tweede coronagolf hebben ziekenhuizen in Noord-Nederland 325 patiënten uit andere regio's overgenomen op verpleegafdelingen, en 75 op de intensive care. Desondanks kijkt het AZNN voorzichtig naar het opschalen van de reguliere zorg. "Maar de druk op de beddencapaciteit in de ziekenhuizen is hoog."

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 19-11-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 263 1 1 Assen 864 (+1) 17 5 Borger-Odoorn 356 9 (+1) 8 Coevorden 492 (+5) 20 7 Emmen 1972 (+7) 53 26 Hoogeveen 847 (+3) 32 15 Meppel 419 (+1) 13 5 Midden-Drenthe 442 (+1) 8 (+1) 1 (+1) Noordenveld 276 7 14 Tynaarlo 363 12 9 Westerveld 192 10 5 De Wolden 342 (+2) 16 6 Onbekend 11 0 0

Landelijk

Landelijk zijn 5725 nieuwe positieve tests gemeld, 1103 meer dan gisteren. Een deel van de besmettingen had eigenlijk gisteren gemeld moeten worden, maar door een storing werden die toen niet meegeteld. Daardoor ligt het aantal besmettingen vandaag zo'n duizend hoger.

Op de verpleegafdelingen en de ic's in de Nederlandse ziekenhuizen werden meer coronapatiënten opgenomen dan gisteren. In totaal liggen er nu 2.030 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 555 op de intensive care.