Drentse gezinnen zijn 8 euro per jaar meer kwijt aan drinkwater

Een gemiddeld Drents gezin is volgend jaar gemiddeld 8 euro per jaar meer kwijt aan drinkwater. Dat zei directeur Leo Hendriks van WMD Drinkwater tijdens de aandeelhoudersvergadering.

"We zijn bezig om er voor te zorgen dat het water dat uit de ondergrond komt schoon blijft. Er zitten steeds meer verontreinigingen in die we moeten verwijderen. Ook moeten verouderde leidingen en installaties worden vervangen."

WMD Drinkwater investeert de komende jaren gemiddeld 25 miljoen euro per jaar. "Zo investeren we flink in een pompstation bij Beilen", aldus Hendriks. Daar wordt een nieuwe waterfabriek met een moderne zuiveringsinstallatie gebouwd. Ook op de Noordbargeres in Emmen wordt een nieuwe zuiveringsinstallatie gebouwd. Daarnaast wordt er in Drenthe ruim 40 kilometer aan oude asbestcementleidingen vervangen.

Indonesië

De aandeelhouders gingen ook akkoord met de verkoop van de aandelen van de drie bedrijven in Indonesië waarbij WMD nog betrokken was. De activiteiten in Indonesië leverden het waterbedrijf een strop op van 13 miljoen euro.

De aandelen zijn nu verkocht aan een Indonesische zakenman. "We hebben niets voor die aandelen gekregen", zegt Hendriks. "Wij wilden er graag vanaf omdat het geen kernzaak is voor WMD, wij richten ons op het drinkwater voor Drenthe."

De Indonesische zakenman is van plan om de aandelen door te verkopen. Hendriks is niet bang dat de inspanningen van de afgelopen jaren in Indonesië teniet worden gedaan. "Integendeel, deze zakenman heeft aangegeven dat hij ervoor gaat zorgen dat de aandelen in handen komen van organisaties die al drinkwater maken. Ik durf hardop te zeggen dat er vandaag de dag in Indonesië mensen zijn die drinkwater kunnen drinken dankzij WMD. Maar wij zijn blij dat we eraf zijn."