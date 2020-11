Overname instrumentenmuseum Eelde: 'Einde van een leven'

"Enerzijds is het het einde van een leven en dat is weemoedig", vertelt oprichter van het instrumentenmuseum Dick Verel. "Aan de andere kant zijn we opgelucht dat we opvolgers hebben gevonden die van plan zijn het museum en dus de collectie voort te zetten en dat het niet teloor gaat. De enige andere optie was alles verkopen en dan valt het uit elkaar. Dat is toch een sneue zaak."

Dure hobby

Vorig jaar werd Dick Verel ziek en lag hij in het ziekenhuis. "Dat benadrukt je eindigheid. Toen dacht ik: nu moet er toch echt wat gebeuren. We hebben een aantal instrumenten, de minst interessante, verkocht. Maar toen meldde Peter Goos zich en wilde hij het voortzetten. Maar omdat het niet rendabel is heeft hij een ander verdienmodel bedacht. Het is voor ons altijd een dure hobby geweest."

Sociëteit Vosbergen

Samen met Elsbeth Hellendoorn neemt Peter Goos het stokje van de familie Verel over. Ze willen dat dit culturele erfgoed blijft bestaan en gaan daarom door met het museum. Ze willen de activiteiten op Landgoed Vosbergen uitbreiden met onder andere een sociëteit.

"De sociëteit is voor businessclubleden die eens in de maand hier samenkomen", legt Hellendoorn uit. "Het zijn ondernemers die een deel van hun lidmaatschapsgelden doneren aan het museum. Op die manier proberen we het meer rendabel te maken."

Voor de sociëteit zijn nu zo'n vijftien mensen die zich hebben opgegeven. Zij zullen tien keer per jaar samenkomen. Die avonden bestaan bijvoorbeeld uit een muzikaal programma, een lezing of een whiskyproeverij.

In dit pand op Landgoed Vosbergen in Eelde zit het instrumentenmuseum (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Terug naar de samenleving

Naast de sociëteit willen de nieuwe eigenaren ook op andere vlakken uitbreiden. "We willen dat musici hier optreden", vertelt Peter Goos. "Beginnende musici, maar ook gevestigde namen. Dat willen we gaan streamen op scholen en misschien in verzorgingstehuizen. Dus we willen de omgeving ook bij dit project betrekken." Ook is het de bedoeling dat de horeca in het pand wordt uitgebreid.

Om dichter bij de maatschappij te komen wil Hellendoorn vrijwilligers inzetten die meehelpen in het museum en met de concerten. Een groep van zo'n honderd vrijwilligers is haar wens, maar ze weet ook dat daarvoor nog veel moet gebeuren. "Mensen weten ons wel te vinden, maar de afstand is groot. Het is dus aan ons om dat uit te spreken naar de gemeenschap en verbindingen te leggen."

Iets terug doen

Uiteindelijk heeft een combinatie van factoren voor Peter Goos de doorslag gegeven om het pand over te nemen. "Ik kan hier privé hartstikke mooi wonen. Ik heb een accountantskantoor, dus ik kan me hier aardig goed profileren. Maar ik vind het cultureel erfgoed ook erg belangrijk. En natuurlijk dat we iets terug kunnen doen voor de samenleving."

De familie Verel pakt deze week de laatste spullen en verhuist naar een andere plek in Eelde om te genieten van hun pensioen. Dick Verel heeft vertrouwen in Elsbeth Hellendoorn en Peter Goos. Volgens hem lijkt het businessmodel haalbaar, dus zou het geen probleem moeten zijn. Toch blijft het moeilijk voor Verel om na bijna twintig jaar de deur achter zich dicht te trekken.

Het museum gaat vanaf januari vier dagen in de week open: van donderdag tot en met zaterdag. "Maar eigenlijk kunnen we pas echt los als het coronavaccin er is", aldus Peter Goos.

