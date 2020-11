Burgemeester Hiemstra wil in Gasselte op zoek naar 53ste hunebed

Amateurarcheoloog Lammert Hingstman uit Bronneger weet zeker dat in de heuvel een hunebed schuilt. Met zijn wichelroede speurt hij al jaren door de provincie op zoek naar archeologische vondsten. Eerder zei hij in zijn voortuin een hunebed ontdekt te hebben. In zijn achtertuin liggen volgens Hingstman bovendien resten van de mythische stad die Hunsow heette.

Lammert Hingstman met zijn wichelroede op de heuvel (Rechten: Van Oost Media)

De amateurarcheoloog is door die beweringen niet onomstreden, maar burgemeester Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze wil in Gasselte toch onderzoek laten doen. Gisteren nam hij een kijkje op de langgerekte heuvel, die door Hingstman alvast deels is afgezet met linten.

'Mysterie van Gasselte'

"Ik heb het 'Mysterie van Gasselte' bekeken. Zou het waar zijn dat een nieuw hunebed ontdekt is door de heer Hingstman?", vroeg Hiemstra zich na het bezoek af op sociale media. "Er liggen daadwerkelijk grote stenen en met peilen kun je nog veel meer ontdekken. Nader onderzoek waard, lijkt mij."

De zwerfkeien waaruit de 52 reeds bekende Drentse hunebedden bestaan, lagen eerder ook verscholen onder zand en graszoden. Alleen een langwerpige heuvel en de toppen van de dekstenen waren te zien. Ook in Gasselte zijn stenen zichtbaar en in de heuvel zelf is Hingstman op meerdere plekken op een harde binnenkant gestuit. Volgens de inwoner van Bronneger onmiskenbaar een hunebed.

Dorp is sceptisch

Vanmiddag keerde burgemeester Hiemstra terug naar de heuvel, in gezelschap van een archeoloog. En ook deze specialist ziet voldoende reden om het 'Mysterie van Gasselte' te gaan ontrafelen. "De kans is klein dat we een hunebed vinden, maar we willen het wel graag weten", zegt Hiemstra. "Het dorp is sceptisch, maar als we tóch iets ontdekken zou dat superbijzonder zijn."

Met linten is een deel van de heuvel in Gasselte afgezet (Rechten: Van Oost Media)

Het onderzoek gaat binnenkort gebeuren met de inzet van een grondradar. "Dan wordt er een soort foto van de bodem gemaakt", weet Hiemstra. "Een andere optie is het uitvoeren van grondboringen, maar inmiddels hebben we al een aanbieding gekregen van een student die met een grondradar wil komen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi."

Wereldnieuws

Het nieuws dat in Gasselte mogelijk een hunebed verborgen ligt, heeft ook de landelijke media bereikt. "We hebben bij onze gemeente verschillende telefoontjes gehad over dit mysterie. En als we straks daadwerkelijk een hunebed vinden, is Gasselte echt wereldnieuws in Nederland", lacht de burgemeester.

