Fresenius en FNV kibbelen bij rechter door over sociaal plan

Vakbond FNV en Fresenius Hemocare, een dochteronderneming van Fresenius Kabi, uit Emmer-Compascuum lijken er nog maar niet uit te komen. Want geldt het huidige sociaal plan dat tot 2021 loopt voor de vijftig mensen die afgelopen december een brief op de mat hebben gekregen? Fresenius vindt van niet. De FNV vindt van wel.

Via een aangespannen bodemprocedure wil de FNV hierover definitief duidelijkheid scheppen. Vanmiddag was de zitting in de rechtbank in Assen. Eerder stelde de rechtbank in een kort geding FNV in het gelijk over de toepassing van het sociaal plan, maar ging niet mee in de vergoeding bij een gedwongen vertrek, de zogeheten beëindigingsregeling.

Jurist Wiebren Smit van vakbond FNV was fel. "Je kan niet een meest wezenlijk aspect van een sociaal plan niet van toepassing laten zijn. Het is of het hele sociaal plan, of niet."

Sondevoeding

Het sociaal plan loopt nog tot oktober 2021. De productie van de bloedzakken wordt tot 2024 afgebouwd in Emmer-Compascuum. Deze lijn wordt verplaatst naar de Dominicaanse Republiek. De Drentse locatie wordt omgebouwd tot een fabriek voor zakjes met sondevoeding.

"Er werken nu ongeveer tweehonderd mensen in de transfusiefabriek en tweehonderd uiteindelijk in de voedingsfabriek", legt vakbondsbestuurder Janwillem Compaijen uit. "Maar toch zullen er altijd mensen zijn die niet de capaciteiten hebben om het werk in de nieuwe fabriek te doen. En daar hebben we juist dit plan voor afgesproken in 2015."

Fooitje

De FNV is bang dat Fresenius de 50 boventallige medewerkers, waarvan volgens hen 45 medewerkers niet mee kunnen naar de nieuwe voedingsfabriek, afgescheept worden met een fooi. "Het sociaal plan gaat uit van een oude regeling. Fresenius wil de transitievergoeding betalen die per 1 januari 2020 geldt. Daar zit een verschil van een paar miljoen euro tussen."

'Nog niet boventallig verklaard'

Fresenius wil niet reageren op vragen over deze kwestie. De advocaten van Fresenius zeiden op de zitting dat de vijftig medewerkers niet boventallig verklaard zijn, omdat er nog niet is gezegd dat zij het bedrijf moeten verlaten. Alleen dat hun functie komt te vervallen. Volgens Fresenius gaan er zoveel mogelijk mensen overgeplaatst worden naar de voedingsfabriek. Daarnaast zijn er volgens het bedrijf nog te veel onzekere factoren om te kunnen zeggen hoeveel mensen er weg moeten en wanneer dit zal zijn. Dit heeft ook te maken met het coronavirus.

De rechter probeert op 22 december uitspraak te doen.