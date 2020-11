Elektromonteurs zijn schaars, beroep kampt met populariteitsprobleem

Weinig instroom

Er lijkt dus weinig interesse in het vak, maar dat ligt niet aan het imago, vindt Manon Broekhaar van Enexis. "Over het algemeen zie je dat er weinig instroom is bij techniekopleidingen", vertelt ze. "Maar tegelijkertijd zijn er ook weinig stageplaatsen voor de studenten beschikbaar."

Jordy Berfelo is sinds kort met de opleiding in Hoogeveen begonnen. Hij vermoedt dat het vak te onbekend is. "Alleen bij een storing in je huis komt er een monteur langs", vertelt hij. "Voor de rest komt de gemiddelde persoon niet snel een elektricien tegen. Dan komt het minder snel in je op om zelf dat beroep uit te oefenen."

Energietransitie

Door de energietransitie heeft het huidige elektriciteitsnetwerk grote aanpassingen nodig. Het is dus belangrijk dat daar in de toekomst genoeg personeel voor beschikbaar is. "Als mensen ervoor kiezen om van het gas af te gaan, hebben ze vervolgens een zwaardere elektrische aansluiting nodig", legt Broekhaar uit. "De aansluitingen moeten daarvoor verzwaard worden. Het is een van de voorbeelden waar monteurs hier mee oefenen."

Juist die veranderingen spreken Jordy aan. "Het vak is elke dag anders. Je komt telkens in een andere situatie met nieuwe uitdagingen. En je werkt voor een van de weinige netbeheerders in Nederland. Dat is ook bijzonder."