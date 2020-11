Tentoonstelling over armoede in Gevangenismuseum Veenhuizen

In Gevangenismuseum Veenhuizen is vanaf zaterdag een tentoonstelling over armoede te zien.

De multimediale expositie Tegenspoed, verhalen over armoede laat zien hoe het is om in Nederland in armoede te leven en hoe ingewikkeld het systeem van armoedebestrijding is. De tentoonstelling is gemaakt door documentair fotograaf Dirk-Jan Visser in samenwerking met Noorderlicht en het Gevangenismuseum.

Aan de hand van vier portretten wordt duidelijk gemaakt dat armoede niet alleen om geld gaat, maar ook te maken heeft met niet kunnen kiezen, niet mee kunnen doen in de samenleving en steeds minder greep hebben op je eigen leven. De tentoonstelling wil de kijker inzicht geven in zijn eigen kennis en vooroordelen over armoede.