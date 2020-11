Vroege kerst in Tynaarlo

Als je binnenstapt in de woning van het stel word je omarmd door warmte en kerstverlichting. Eenmaal in de woonkamer loop je direct tegen het pronkstuk van Piet aan. Een etalagepop in een bruidsjurk. Maar het onderste gedeelte van de bruidsjurk is volledig omgetoverd tot een kerstboom. "Volledig zelf gemaakt", vertelt Piet. "We zijn allebei heel creatief. Dus we vinden het heel leuk om dingen zelf te maken in huis", voegt Roland daaraan toe.

Het huis van de heren trekt veel bekijks in het dorp. "Er komen vaak mensen even langs om te kijken of foto's te maken. Wij kennen eigenlijk niemand in het dorp, maar iedereen kent ons", vertelt Roland lachend.