Thuiswerken op vakantiepark: 'Hier kan ik me focussen'

"Thuis heb ik afleiding", zegt Jansen. "Daar heb ik een dochter van anderhalf rondlopen. 's Ochtends gehaast naar de kinderopvang. Hier kan ik me gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat afsluiten en focussen." Ze heeft een eigen website met vakantietips. "Dat is veel uitzoekwerk. Dat kan ik hier doen."

Op Landal-vakantiepark Orveltermarke merken ze het effect van de mensen die een huisje huren om er te werken. De bezetting is dit najaar net zoals vorig jaar. "We hadden verwacht dat het vanwege corona rustiger zou zijn", vertelt parkmanager Folker Frommeyer. Er zijn minder toeristen uit het buitenland, "maar dat wordt aangevuld door de thuiswerkers die hier komen werken." Afgelopen voorjaar waren er nog meer mensen die op het park kwamen werken.

'Beste internet van Nederland'

De belangrijkste voorwaarde voor thuiswerk is een goede internetverbinding. Dat weet ook Johan Dijkstra van groepsaccommodatie De Koekoeksklok in Beilen. "Hier is bijna het snelste internet dat we in Nederland hebben. Het glasvezel dat we hebben in Drenthe is sneller dan in de meeste steden."

Toch plukt hij niet de vruchten van de populariteit van thuiswerken op locatie. Sinds de eerste coronagolf probeert hij zijn groepsaccommodatie in de markt te zetten als thuiswerklocatie. Tot op heden zonder succes. "In de steden zitten je klanten. Die moeten dan naar een ander gebied gaan en hun gezin meenemen om hier te werken. Dat gebeurt niet." Bovendien denken weinig mensen aan de mogelijkheid om in een groepsaccommodatie te werken. Tijdens de tweede golf zijn de scholen weer open en blijven mensen dus in de buurt van huis.

Jansen koos er juist voor de familie te 'ontvluchten' en ging in haar eentje naar Drenthe. "Ik wilde eens naar het Noorden, omdat ik daar niet vaak kom." Toch krijgt ze weinig mee van de omgeving. Alleen voor een wandeling verlaat ze haar huisje. "Het is fijn om even goed door te kunnen werken." Toch kijkt ze er na een week op het vakantiepark naar uit om haar gezin weer te zien.