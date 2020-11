Instituut Mijnbouwschade opent ook schadeloket in Aa en Hunze

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen opent een fysiek schadeloket in de gemeente Aa en Hunze. Dat meldde burgemeester Anno Wietze Hiemstra vanavond in de gemeenteraad. Waar het loket precies komt, daarover zijn de partijen volgens de burgemeester nog in gesprek.

In Groningen zit het Instituut al met loketten in Loppersum, Appingedam en Midden-Groningen, waar burgers terecht kunnen met vragen over het afhandelen van schade door gaswinning. Dat er nu ook een fysiek schadeloket komt in Aa en Hunze, is de eerste in Drenthe.

Afhandeling schade loopt goed

Burgemeester Hiemstra is er blij mee, dat het Instituut deze stap zet. Zo kunnen inwoners makkelijker ergens terecht met vragen over schade. In totaal zijn vanuit Aa en Hunze het afgelopen jaar 685 meldingen gedaan van bevingsschade door de winning van gas. Die worden allemaal door het Instituut Mijnbouwschade afgehandeld. Volgens Hiemstra verloopt de afhandeling ervan goed. Er is voor bijna 2,5 miljoen euro aan schade uitgekeerd.

De meeste schadegevallen in Aa en Hunze vallen onder het protocol van het Groningen, waarbij de omgekeerde bewijslast geldt. "Omdat ons gebied ook onder het effectgebied van het Groningerveld valt, kunnen onze inwoners ook gebruik maken van de omgekeerde bewijslast", zegt Hiemstra. Dat betekent dat de NAM moet bewijzen dat de gemelde schade niet door gaswinning komt.

Gasveld Annerveen stopt

Overigens is Hiemstra niet alleen blij dat er een fysiek schadeloket in zijn gemeente komt. Ook is hij verheugd dat de NAM vorige week bekendmaakte dat ze de gaswinning in het gasveld Annerveen wil stoppen en de gaslocatie gaat ontmantelen. Dat gebeurt in de loop van volgend jaar. Sinds 1973 is het gasveld in productie. Annerveen is het grootste kleine gasveld dat de NAM heeft. Het kleine beetje gas dat nu nog in het veld zit, is volgens de NAM niet meer rendabel naar boven te halen.

Burgemeester Hiemstra noemde dat vanavond in de raad 'positief nieuws voor ons gebied'. "Fijn dat ze nu de keuze gemaakt hebben niet meer die laatste procent uit het gastveld te willen halen. En ook positief dat de schade goed aan de orde komt, nu het Instituut Mijnbouwschade bij ons op de lijn is gekomen en een fysiek loket wil openen."

Zoutwinning

De gemeenteraad werd vanavond geïnformeerd door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), over de risico's van gestapelde mijnbouw in Aa en Hunze. Want de gemeente heeft niet alleen te maken met de gevolgen van gaswinning door de NAM in de velden Annerveen, Eleveld en Vries, ook is er bodemdaling door zoutwinning van de Nedmag bij Annerveenschekanaal. Het zoutwinningsbedrijf in Veendam wil twee nieuwe cavernes boren die ook deels onder Annerveenschekanaal liggen, en daar is de gemeenteraad van Aa en Hunze mordicus tegen. Die wil geen uitbreiding van de zoutwinning uit vrees voor schade.

Geen directe schade

Maar volgens inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van de SodM is er geen directe schade aan huizen terug te voeren op de bodemdaling die zoutwinning veroorzaakt. Ook drinkwaterwinning en het inklinken van de veengrond door de droogte, veroorzaken bodemdaling in het gebied, evenals gaswinning. "Maar de Nedmag wordt geacht daar keurig metingen van bij te houden. Dat hoort bij de vergunningaanvraag."

De SodM houdt er volgens ir. Kockelkoren ook streng toezicht op, dat Nedmag niet dezelfde fout maakt als bij de vorige winning van magnesiumzout uit twee grote putten. Dat werden enorm, grote cavernes. Het gevolg was een incident, in 2018. "Die winning is zo groot geworden, dat er een heel gangenstelsel van cavernes is ontstaan. Daardoor kon ook het incident gebeuren in 2018, waarbij een scheur is ontstaan in een cavernedak, waardoor pekelwater en diesel in de grond zijn weggelekt."

Nedmag mag beslist niet verder met deze zoutwinning, en moet de beide putten afdichten, zo heeft de SodM geadviseerd. Met welk materiaal dat 'veilig en verantwoord' kan gebeuren, dat is volgens de SodM nog onduidelijk. In Twente wordt er volgens Kockelkoren gewerkt met 'een soort van kalkslurry'. "Maar dat wil nog niet zeggen, dat het ook hier gebeurt. Dat is nog in onderzoek, wat de beste methode is."

Weer scheur in caverne?

Ondertussen wil het zoutwinbedrijf op twee nieuwe zoutwinlocaties naar magnesiumzout boren. Volgens Kockelkoren is het risico van een scheur bij deze twee nieuwe putten niet aan de orde. "Die twee kleinere cavernes kunnen met een zeer groot veiligheidsprofiel ontwikkeld worden", aldus Kockelkoren. Volgens de inspecteur-generaal van SodM volgt binnenkort het instemmingsbesluit van de minister.

Wel had de SodM volgens Kockelkoren de minister van economische zaken geadviseerd bij de zoutwinning ook de omgekeerde bewijslast te hanteren als er schadegevallen zijn. "Maar daar heeft de minister uiteindelijk niet voor gekozen. Ook voor zoutwinning geldt het nieuwe systeem, dat bij mijnbouwschade niet de burger onderzoek hoeft laten doen en bewijs moet leveren, dat is aan de nieuwe Commissie Mijnbouwschade."

