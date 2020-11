Steeds meer gemekker in Drenthe door stijging aantal geiten

Om gezondheidsrisico's te voorkomen willen provinciebesturen dat het aantal geiten in Nederland afneemt, maar die opzet slaagt nog altijd niet. Boeren houden dit jaar meer melkgeiten dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Drenthe, Zuid-Holland en Zeeland steeg het aantal geiten met meer dan tien procent het hardst.

Wel is het absolute aantal geiten in die drie provincies betrekkelijk laag. Noord-Brabant en Gelderland houden samen ruim de helft van alle geiten in Nederland. In die provincies steeg het aantal geiten met respectievelijk vier en vijf procent ten opzichte van vorig jaar. In heel Nederland lopen nu 476.000 melkgeiten rond, wat vier procent meer is dan in 2019.

Longontsteking

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwam er drie jaar geleden achter dat omwonenden van geitenboerderijen vaker longontstekingen kregen. Vlak daarna voerden Noord-Brabant en Gelderland een geitenstop in en later volgden ook andere provincies.

"Er is een verbod om nieuwe geitenstallen te bouwen, maar er is geen verbod om in bestaande stallen meer geiten te houden", legt CBS-landbouweconoom Cor Pierik uit. Daardoor kon het gebeuren dat het aantal geiten ook groeide in provincies met een geitenstop. De groei dit jaar viel daarom volgens Pierik te verwachten, ook omdat de markt voor geitenmelk op dit moment gunstig is.

Het aantal melkgeiten in Nederland neemt al jaren toe. Tussen 2000 en 2020 werd de melkgeitenstapel bijna vijf keer groter.

