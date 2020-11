Drenten ervaren gemiddeld iets minder werkstress

Zo'n 17 procent van de Nederlanders had afgelopen jaar last van burn-outklachten. In Drenthe ligt dat percentage iets lager, maar binnen de provincie zijn wel verschillen. In Noord-Drenthe had 14,1 procent te maken met werkstress; in Zuidwest-Drenthe was dat 16,5 procent. De meeste Drentse burn-outklachten komen uit het Zuidoosten van de provincie: 16,7 procent.

Werkstress vooral hoog in stedelijk gebied

Vooral in de Randstad loopt de werkstress op. In Den Haag, Rotterdam en en Amsterdam geeft bijna een kwart aan last te hebben van burn-outklachten. De minste werkstress werd gemeten in Noord-Overijssel (met uitzondering van Zwolle): 11,6 procent.

Ook de balans tussen werk en privé is bij gemiddeld één op de tien werknemers ver te zoeken. Drenthe doet het hier ook iets beter dan het landelijk gemiddelde. In Noord- en Zuidoost-Drenthe geeft 7,3 procent aan vaak familie- of gezinsactiviteiten te missen of te verwaarlozen vanwege het werk. In Zuidwest-Drenthe gaat het om 7,7 procent. Een verklaring voor de verschillen binnen Drenthe geeft TNO niet.

Voor coronacrisis

De cijfers gaan overigens over de periode vóór de coronacrisis. Volgens TNO hadden vorig jaar ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders last van klachten die passen bij een burn-out. De kosten van het verzuim door werkstress liepen op tot zo'n 3,1 miljard euro per jaar.