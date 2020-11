Corona-uitbraak azc Ter Apel: elf bewoners besmet en ruim zeventig in quarantaine

In het COA-complex in Ter Apel zijn elf bewoners positief getest op het coronavirus. Dat is daar het hoogst aantal positief geteste bewoners sinds het begin van het virus.

Alle besmette asielzoekers zitten momenteel in isolatie. Nog eens ruim zeventig bewoners zitten preventief in quarantaine. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zit daar ook een aantal grote gezinnen bij.

De afgelopen maanden waren in Ter Apel enkele besmettingen per week. De meesten herstelden snel van de klachten. De opvang in Ter Apel heeft plek voor maximaal tweeduizend asielzoekers. Het is daarmee de grootste opvang van Nederland.

Extra maatregelen niet nodig

Volgens woordvoerder Jacqueline Engbers is een speciaal team opgericht dat heel gericht met bewoners werkt die in isolatie of quarantaine zitten. Volgens de woordvoerder heeft het COA grip op de zaak: "De woningen in Ter Apel zijn voor acht personen en delen een keuken. Hierdoor kunnen we de bewoners die in isolatie verblijven, bij elkaar plaatsen", legt Engbers uit aan RTV Noord.

In het asielzoekerscentrum in Delfzijl, waar eerder dit jaar een corona-uitbraak plaatsvond, is dat anders. Daar delen veel meer asielzoekers gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een keuken.

Eerste asielzoekers gaan naar speciale locatie Haren

Eén asielzoeker is inmiddels overgeplaatst naar de speciale locatie in Haren. Sinds eind oktober wordt een voormalig hotel in Haren gebruikt als isolatie-locatie. De verwachting is dat vandaag meer bewoners worden overplaatst.

Asielzoekers uit het azc in Assen hebben daar ook al gebruik van gemaakt nadat daar een corona-uitbraak plaatsvond.

