DNK in Assen verdubbelt studeerplekken naar dertig vanwege corona

In het theatercafé van DNK in Assen zijn vanaf maandag extra studeerplekken coronaproof ingericht (Rechten: Gemeente Assen / Marcel J. de Jong)

In het TheaterCafé van De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen zijn vanaf maandag extra coronaproof studeerplekken ingericht. De studieplekken staan op anderhalve meter van elkaar en zijn voorzien van stopcontact en wifi.

Volgens DNK zijn in totaal dertig werk- en studeerplekken beschikbaar. Dat is een verdubbeling van het huidige aantal bij de bibliotheek op de begane grond.

Roep om studielab

De extra plekken komen er naar aanleiding van een oproep van ChristenUnie-raadslid Cor Staal. Hij vroeg het college van B en W onlangs in de gemeenteraad om te onderzoeken of studenten een plek in het centrum van Assen konden krijgen. Zo'n plek zou nodig zijn voor zelfstudie, ontmoeting en het kunnen werken in groepen. Volgens Staal is daar dringend behoefte aan, omdat studenten door corona niet naar de hogeschool of de universiteit kunnen.

Spelregels

Na een inventarisatie van locaties, kwam De Nieuwe Kolk hiervoor als meest geschikte accommodatie uit de bus. Voor de dertig coronaproof studeerplekken gelden wel spelregels. Studenten moeten zich via een QR code registreren voor eventueel bronnen- en contactonderzoek. Verder is er geen horeca door de beperkende coronamaatregelen. Ook moeten studenten een mondkapje dragen als ze zich verplaatsen in het gebouw.

Zodra de coronabeperkingen zijn opgeheven, kan DNK het aantal werk- en studeerplekken uitbreiden naar ongeveer honderd. Ook kunnen studenten dan onbeperkt in groepen werken.

