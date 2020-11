Van fraude verdachte timmerman: 'Envelop met 2500 euro kwijtgeraakt'

Een timmerman uit Hoogeveen wordt ervan verdacht dat hij ruim 5100 euro van zijn baas in eigen zak heeft gestoken. Ook zou hij plisségordijnen, spaarpunten en bedrijfskleding achterover hebben gedrukt. De 37-jarige man ontkent het grootste deel van de beschuldigingen, bleek vanochtend bij de rechter in Assen.

De Hoogevener werkte tussen 2012 en augustus 2017 bij het bedrijf in zijn woonplaats. Hij had daarvoor een eigen bedrijf gehad dat failliet gegaan was en zat financieel aan de grond. De eigenaar van het bouwbedrijf nam hem in dienst met volgens de verdachte de belofte dat hij na verloop van tijd mede-eigenaar zou worden. Naar klanten toe gaf hij zich al uit als eigenaar van het bouwbedrijf.

Op staande voet ontslagen

Eind augustus 2017 werd de man op staande voet ontslagen, omdat hij volgens zijn baas geld achterover had gedrukt. Meerdere klanten hadden contant de kosten van een klus aan de timmerman betaald en dat geld droeg hij daarna niet af op het kantoor. In totaal ging het om zes klanten en ruim 5100 euro, vertelde de ex-werkgever aan de politie.

Volgens de verdachte had hij bij die klanten ook in zijn eigen tijd klussen gedaan. "Je zou kunnen zeggen dat dat niet netjes is, want het waren klanten van het bedrijf waar hij in dienst was, maar strafbaar is dat niet", aldus de officier van justitie. Daarom kon zij vier fraudegevallen naar eigen zeggen niet bewijzen.

De Hoogevener bekende wel hij dat hij het geld van een bouwklus in Zwartsluis, die hij in 2016 voor zijn baas uitvoerde, in eigen zak had gestoken. Het ging om bijna 700 euro contant geld. "Dat heb ik uitgegeven aan eten en kleding voor de kinderen", vertelde de man.

Geld kwijtgeraakt

Bij een andere klus nam de Hoogevener ruim 2550 euro contant aan. "Ik kreeg het geld in een envelop en heb die in mijn werkbus gelegd. Daarna ben ik naar een andere klus gegaan. Een paar dagen later was ik de envelop kwijt", vertelde hij. De rechter liet merken dat ze twijfelde aan dat verhaal.

De man viel door de mand toen zijn werkgever de klant een factuur stuurde voor in totaal 4000 euro. De klant reageerde daarop dat hij een groot deel daarvan al cash aan de timmerman gegeven had. Op verzoek van de klant tekende de Hoogevener een schuldbekentenis. Daardoor vond de officier dat hij erkende dat hij verantwoordelijk is voor het verdwijnen van het geld.

Werkstraf geëist

De man bekende ook dat hij zijn bedrijfskleding na zijn ontslag niet had teruggebracht, ongevraagd spaarpunten van de groothandel had verzilverd en plisségordijnen die het bedrijf had besteld zonder overleg met zijn baas aan zijn vader had gegeven.

De officier van justitie eiste veertig uur werkstraf. Ook wil ze dat de timmerman zijn ex-baas ruim 3700 euro schadevergoeding betaalt. Normaal gesproken zou ze meer dan honderd uur werkstraf hebben geëist, vertelde ze, maar ze hield er rekening mee dat de zaak erg oud is. Dat het zo'n oude zaak is, komt omdat het Openbaar Ministerie hem, na de aangifte in 2017, eerst seponeerde.

De ex-werkgever van de verdachte kon daar niet mee leven en begon een klachtprocedure bij het hof in Leeuwarden. Dat bepaalde in april dit jaar dat het OM de 37-jarige Hoogevener wél moest vervolgen, omdat er wel degelijk aanwijzingen voor verduistering waren.

'Te weinig bewijs'

Volgens de advocaat van de Hoogevener is er te weinig bewijs, omdat het bedrijf waar de man in dienst was de administratie niet op orde had. Bovendien moest de timmerman zelf offertes maken en veel zelf regelen en raakte hij daar volgens de advocaat in verstrikt. "Het is de vraag wie hier wie tekortgedaan heeft."

De rechter doet over twee weken uitspraak.