Steekwerende vesten voor ambulancepersoneel in Drenthe

Sinds vorige week liggen beschermende vesten in Drentse ambulances (Rechten: Persbureau Meter)

Het ambulancepersoneel in onze provincie kan sinds vorige week gebruik maken van steekwerende vesten en nieuwe helmen. Het gaat om zo'n honderd vesten voor medewerkers van UMCG Ambulancezorg, die zorg bieden voor onze provincie en een deel van Friesland.

De pakken liggen in meer dan vijftig ambulances die actief zijn in deze regio. Ook zijn de beschermende vesten te vinden in de auto's van de Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G), die ter plaatste komen bij ernstige situaties en leiding geven aan de geneeskundige hulpverlening.

De keuze voor de steekwerende vesten is gevallen op het type 'one size fits all'.

Preventief

De aanschaf van de pakken is een voorzorgsmaatregel. "Gelukkig valt het mee met het geweld tegen ambulancepersoneel, zeker in Noord-Nederland", zegt voorlichter Japke Grit van RAV Drenthe. "Maar voorkomen is beter dan genezen."

Grit zegt dat met het besluit gehoor is gegeven aan het advies van Ambulancezorg Nederland (AZN). De organisatie adviseerde de RAV's om over te gaan tot de aanschaf van 'scherfwerende' vesten en helmen, die nu dus zijn gekocht. Volgens het AZN kunnen ambulancemedewerkers deze kleding dragen wanneer zij zorg moeten verlenen in situaties waar sprake is van extreem geweld.