RTV Drenthe maakt documentaire over coronazorg tijdens de tweede golf

"Als journalist houd je vaak professioneel afstand bij onderwerpen, maar als mens was dit toch echt heel indrukwekkend", vertelt Lauret over de afgelopen week.

Vier afdelingen

Lauret liep mee op de covid-verpleegafdeling in het ziekenhuis en op de covid-verpleegafdeling van woonzorgcentrum De Horst. "Het verschil tussen die twee afdelingen is dat coronapatiënten die aan de beterende hand zijn overgeplaatst worden naar De Horst, zodat ze in het ziekenhuis ook ruimte houden voor de ziekere patiënten", legt Lauret uit.

De verslaggever sprak met verschillende patiënten die proberen te herstellen van corona, de één iets fitter dan de ander: "Er was een man, die had net tachtig meter gelopen achter een rollator. Nou, die was echt compleet buiten adem. Dat voelde voor hem als een marathon. Andere patiënten kwamen niet eens drie traptreden op zonder naar adem te happen."

Opnames op de covid-verpleegafdeling in het ziekenhuis:

Verslaggever Marjolein Lauret en cameraman Jan Sliep op een covid-verpleegafdeling (Rechten: Treant Zorggroep / Erwin Kikkers)

In de documentaire is te zien hoe zorgmedewerkers op verschillende afdelingen omgaan met de tweede golf. "Zo waren we ook op de ic-afdeling waar covid-patiënten liggen die er het ergst aan toe zijn", vertelt Oostingh.

En dat maakte indruk bij de verslaggever: "Als je ziet hoe de mensen erbij liggen, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Aan de beademing, totaal afhankelijk van de apparatuur en de zorg van medewerkers."

Wat hem vooral is bijgebleven is de gedrevenheid bij het personeel, dat ondanks de drukke en heftige tijden door blijft gaan. "Ik mocht bijvoorbeeld kijken hoe een patiënt omgedraaid werd. Terwijl de verpleegkundigen dat deden bleven ze heel lief praten tegen hem, alsof hij wakker was. Dat was heel aandoenlijk om te zien."

Verslaggever Ronald Oostingh kijkt toe hoe een patiënt op de IC wordt omgedraaid:

Verslaggever Ronald Oostingh op de ic (Rechten: Treant Zorggroep / Erwin Kikkers)

Ook Lauret is onder de indruk van de veerkracht van het zorgpersoneel, dat na de eerste golf al vrij snel te maken kreeg met de tweede golf. "Je hoort bij veel personeel hetzelfde verhaal: dit is gewoon ons zorghart, we letten goed op elkaar en zo houden we het vol."

Verschillende zorgmedewerkers vertelden tijdens de opnames erg geschrokken te zijn van de heftigheid van het coronavirus. "Een ic-verpleegkundige vertelde aan mij dat hij niet snapt dat sommige mensen denken dat het maar een lullig virusje is, want dat is het volgens hem voor veel mensen absoluut niet", vertelt Oostingh.

De documentaire De Tweede Golf is zaterdagavond te zien op RTV Drenthe: