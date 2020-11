De Beekdalhoeve in Marsdijk 250ste rookvrije kinderboerderij

Kinderboerderij De Beekdalhoeve in Assen is vanaf vandaag officieel rookvrij. Daarmee is de kinderboerderij in de wijk Marsdijk landelijk de 250ste.

Vanmiddag onthulde wethouder Harmke Vlieg het officiële bord 'Rookvrij'. Ze is blij dat De Beekdalhoeve zich aansluit bij de landelijke actie 'Rookvrije Generatie'. "Dit is weer een goede stap op weg naar een samenleving waarin kinderen niet gaan roken of met rook in aanraking komen."

Veilige en gezonde plek

De kinderboerderij in Marsdijk en de Stichting Schouder aan Schouder, die cliënten er dagbesteding laat doen, doen mee omdat ze een veilige en gezonde plek voor iedereen willen zijn. "Je gaat ernaar toe voor je rust, voor een gezellig praatje en om plezier te beleven met de dieren. En om er te werken en te leren in een gezonde omgeving. Daar hoort roken niet bij", zeggen Cynthia en Margreet van de dagbesteding. "Voor de dieren is dat ook prettiger."

Alle 400 rookvrij

Het streven is dat alle 400 kinderboerderijen in ons land dit jaar allemaal nog rookvrij zijn. Aanjager is de organisatie Kinderboerderijen Actief. In Drenthe zijn er nu zes waar niet langer gerookt mag worden. Naast De Beekdalhoeve zijn dat De Hofstede in het Asserbos, de dierenweide in Emmen, De Beestenbult in De Weide in Hoogeveen, De Kiep van Visio De Brink in Vries en de kinderboerderij van de Vereniging voor Volksvermaken in Roden.

De actie 'Rookvrije Generatie' geldt ook voor alle speelplekken en sportclubs. Gemeenten, GGD's en Gezondheidsfondsen stimuleren en begeleiden sportclubs, verenigingen en ook kinderboerderijen om deze gezonde stap te nemen. GGD-projectmedewerker Evelien Kalisvaart hoopt dat alle sport- en speellocaties in Drenthe het goede voorbeeld volgen. "Wij helpen hen daar graag bij.''

Nationaal Preventieakkoord

De actie komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord, dat gemeenten, onderwijs en zorgorganisaties in 2018 met staatssecretaris Paul Blokhuis ondertekenden. Doel is een gezonde leefstijl en leefomgeving. Daarin is rookvrij spelen en sporten één van de speerpunten.

De Beekdalhoeve is voortaan een rookvrije kinderboerderij