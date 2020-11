Oud-inwoners Schattenberg verzamelen kunstboom bij elkaar

Als Nederlands-Indië onafhankelijk wordt, worden Molukse KNIL-militairen naar Nederland gehaald. Zij komen te wonen in het voormalig Kamp Westerbork. Waar het kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Joden het voorportaal van de vernietigingskampen is, hebben de Molukse bewoners goede herinneringen aan. Zij leefden hier tussen 1951 en 1971.

"Het was voor ons een nieuw begin", zegt Anis de Fretes. Hij is zelf voormalig bewoner van Kamp Schattenberg en productieleider van 'Nest van de Kaketoe', zoals het kunstwerk heet. "Alles wat de oud-bewoners aandragen, staat voor het leven in het kamp."

Tjonka en Patulele

Een van die oud-bewoners is David Patty. Hij woonde er als kind. In zijn handen heeft hij een houten spel. "Na schooltijd hadden we altijd zeeën van tijd, want er was verder niets. We speelden dan vaak Tjonka of Patulele. Dat waren populaire spellen."

Betsy Aardema, die als een van de weinige blanke mensen als kind in het kamp woonde, heeft een iets heel anders bij zich. Een gordijntje. "Een deel hing voor het raam, de rest onder het aanrecht. We hadden destijds geen keukenkastjes."

Ze roemt de bijzondere tijd in het kamp. "Als kinderen speelden we allemaal samen. Dat was heel gewoon. We groeiden niet op met de gedachte: 'Jij bent anders". Misschien spraken de Molukse kinderen een andere taal, maar wij waren een geheel."

Oud-inwoners terug bij Kamp Schattenberg (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Als De Fretes zelf terugdenkt aan het kampleven, dan denkt hij aan de bomen. "De bomen hebben alles gezien. Als je in het kamp komt, is weinig herkenbaar, alleen de bomen staan nog op hun plek." Dat zijn ook de herinneringen die hij hoopt door te geven met de voorstelling. "We delen ons verhaal. We delen het met de Nederlanders. Dit is onze geschiedenis."

De vlucht van de Kaketoe

Het kunstwerk Nest van de Kaketoe is onderdeel van de voorstelling De vlucht van de Kaketoe. Dit is de derde deel van het theaterdrieluik Aan de andere kant, een serie theatervoorstelling over de komst en het leven van de Molukkers in Nederland. Bezoekers krijgen een inkijkje in de levens van drie generaties Molukkers en Nederlanders.

In totaal worden driehonderd objecten gezocht voor het Nest van de Kaketoe. Alle verhalen komen in de kunstboom te liggen en bezoekers mogen een bijbehorende brief meenemen aan het begin van de voorstelling. Het theaterstuk is van 21 juni tot en met 17 juli volgend jaar te zien op het terrein van voormalig Kamp Westerbork