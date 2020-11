'Pedojagers' actief in Emmen en Assen, tien mogelijke gevallen

Pedojagers zijn de afgelopen maanden in Drenthe mogelijk betrokken geweest bij tien incidenten. Volgens de politie Zuidoost-Drenthe was er sprake van mishandeling, vernieling en bedreiging.

Negen van deze gevallen waren sinds augustus in de gemeente Emmen, eentje in de gemeente Assen.

De belaagde mannen hadden meestal eerst online contact gehad met een minderjarige, waarmee werd afgesproken. Eenmaal op de ontmoetingsplek bleek dat er iemand anders was komen opdagen dan degene met wie de mannen dachten te hebben gechat.

Onderzoek

De politie onderzoekt nu of het om pedojagers gaat. Dat zijn volwassenen die zich voordoen als minderjarigen, om op die manier in contact te komen met mogelijke pedofielen en kindermisbruikers en ze in de val te lokken. Pedojagers nemen het heft in eigen handen, omdat ze bijvoorbeeld vinden dat de straffen die in Nederland op kindermisbruik staan te laag zijn.

Bij een van de gevallen in Emmen werd een man door meerdere personen belaagd en mishandeld. Daarbij werd ook een autoruit vernield. De man gaf aan bij de politie dat hij dacht online met een vrouw te hebben afgesproken.

In de gemeente Assen was ook een ontmoeting waarbij de auto van een man werd vernield. Er werd een deuk in zijn auto getrapt. Nadat hij online met een jongen had afgesproken, wachtte de man in zijn auto. Op een gegeven moment kwamen er twee mannen naar hem toe gelopen. De man vertrouwde het niet, reed weg en vervolgens werd er een deuk in zijn auto getrapt.

'Stop hiermee'

De politie doet een dringende oproep aan pedojagers om te stoppen met deze acties. "Zodra mensen het heft in eigen hand nemen, op 'pedojacht' gaan en daarbij strafbare feiten zoals mishandelingen of vernielingen plegen, wordt een grens overschreden."

De voorbeelden van 'pedojagen' in de gemeenten Emmen en Assen zijn kenmerkend voor de incidenten die de politie in Drenthe in onderzoek heeft. Jurgen Veninga, teamchef politie Zuid-Oost Drenthe: "Het is een zorgelijk fenomeen dat de politie kostbare tijd kost. We willen die tijd en energie natuurlijk liever volledig gebruiken voor de opsporing en de aanpak van kindermisbruik of andere ernstige feiten."