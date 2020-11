Voorzitter Arjan Bos: 'TT gaat volgend jaar sowieso door'

"De TT gaat sowieso door. Of het nou zonder publiek is of met een deel van het publiek of gewoon ouderwets. Wij hebben natuurlijk hoop op een vaccin en dat komt snel. Daarnaast worden de sneltesten steeds beter. Ik heb samen met m'n bestuur toch goede hoop dat we een gewone TT gaan draaien", aldus Bos.

Hij denkt dat zowel het circuit als organisator Dorna genoeg geleerd hebben van afgelopen jaar. "In het ergste geval moet het zonder publiek. Eerlijk gezegd krijg je met een beetje publiek de sfeer er ook niet echt in. Dat hebben we ook bij de DTM en de Gamma Racing Day gezien. Maar de TT hoort gewoon met 105.000 mensen verreden te worden en daar wil ik voorlopig ook gewoon voor gaan."

Risicospreiding

De TT bepaalt de helft van de omzet van het TT Circuit. Rond de grand prix moet 7 van de 14 miljoen euro worden verdiend. Je zou denken dat meer risicospreiding wenselijk zou zijn. Maar daar zijn maar weinig mogelijkheden voor.

"Het circuit is iedere dag verhuurd. Dat gaat van topsport tot breedtesport. En de TT willen we daarin minder belangrijk maken. Ik denk dat de TT vroeger wel 60 tot 65 procent van de begroting uitmaakte. Dus dat is al wat gedaald. Maar we zijn ook gebonden aan de vergunning. Dus we mogen maar twaalf dagen per jaar echt veel lawaai maken. Dus we kunnen wel meer evenementen willen, maar dat is vergunning-technisch ook niet haalbaar."

3 miljoen verlies

Het beraamde verlies van 3,5 miljoen euro valt uiteindelijk nog iets mee. Het circuit sluit het seizoen uiteindelijk af met een verlies van 3 miljoen euro.

"We hebben nog een klein beetje kunnen inlopen door wat extra activiteiten op te pakken. Het gaat dan om trainingen, incentives, het testen van auto's en motoren en het behalen van licenties. Maar het is natuurlijk nog altijd een heel dramatisch verlies en een heel vervelend jaar", licht Bos toe.

(Tekst gaat verder onder de video)

Investeringen uitgesteld

Het gevolg is wel dat de hand op de knip moet bij het TT Circuit. Daarom stelt Bos met zijn bestuur enkele grote investeringen uit. "Dat gaat om het asfalteren van wegen en het aanleggen van vermaakpleinen", verklaart Bos. "Het zijn geen noodzakelijke investeringen."

Zo was het de bedoeling dat de gravelwegen achter de taluds zouden worden verhard en dat er vermaakpleinen zouden komen zodat de afvoer van publiek na de TT wat geleidelijker verloopt.

Kaartverkoop TT 2021

De TT staat volgend jaar voor zondag 27 juni op de kalender. Voor dit jaar waren al 34.000 kaarten verkocht en die zijn volgend jaar gewoon weer geldig. Bijna niemand vroeg het geld terug. Vanaf wanneer de overige TT-kaarten worden verkocht, wordt later bekendgemaakt.

Volgend jaar geen British Superbikes

De British Superbikes slaan volgend jaar opnieuw het TT Circuit over. Dit jaar kwam het Britse kampioenschap niet naar Assen in verband met het coronavirus. Volgend jaar lukt het niet in verband met de financiën. Het kost veel om het hele kampioenschap naar Assen te verhuizen. En na het zware corona-seizoen is dat geld er niet.