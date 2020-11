Waardering voor laten werken horecapersoneel in de zorg

"Dat soort mensen heb je nodig. Mensen die grenzeloos denken en dit soort mooie combinaties tot stand brengen, waarbij je ook weer terug kunt naar de horeca. Het kan zomaar zijn dat we in de toekomst nog een keer zoiets nodig hebben. Dan heb je het al bedacht en kun je er ook weer een beroep op doen", zegt Ton Schroor, directeur van VNO-NCW MKB-Noord.

Positieve ervaring

Annelotte van Boven werkt normaal in de catering en is nu gastvrouw. En dat bevalt haar goed. "Mooi om te zien hoe de mensen hier met elkaar omgaan. Ik hoor dat de mensen in deze coronatijd veel hechter zijn geworden. Ze komen ook elke avond langs om een praatje te maken en dat is gewoon heel fijn, heel leuk", zegt ze.

Roelie Mossel is heel blij met de waardering. "Als je zoekt naar slimme oplossingen, dan ben je blij als het wordt gewaardeerd en vooral blij dat het wordt opgevolgd en het effect heeft wat je graag zou willen hebben. Namelijk dat medewerkers extra aan de slag gaan bij ons en ook echt een toegevoegde waarde hebben. Het voegt iets toe in de veiligheid, want de controle bij de deur wordt goed gedaan door deze mensen. Maar het voegt ook iets toe in de gezelligheid en iets extra's doen voor de mensen. Het positieve daarvan is in deze tijd ook heel erg van belang."

Hulploket

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma bezoekt vrijwel dagelijks ondernemers in coronatijd om ze een hart onder de riem te steken. Zo ook de NNCZ. "Als commissaris vind ik het ook belangrijk om naar alle Drentse ondernemers uit te stralen hoe blij we met ze zijn, ook in deze coronatijden. In de ene sector is het harstikke zwaar, denk bijvoorbeeld aan restaurants en cafés en in de andere sector valt het mee. Maar het loket Ik ben Drents ondernemer staat klaar om zoveel mogelijk ondernemers door de coronawinter heen te krijgen. Dus ik hoop dat mensen dat loket goed weten te vinden."

Het inzetten van horecapersoneel in de zorg heeft inmiddels landelijk opvolging gekregen. Roelie Mossel hoopt dat de verbindingen die zijn gemaakt tussen de horeca en de zorg ook na coronatijden blijven bestaan.

Lees ook: