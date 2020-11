Andrea Deelstra klaar voor ultieme Olympische limietpoging: 'Ik train beter dan ooit'

"Ik heb nog nooit op dit niveau getraind. Ik zie het aan de tempo's die ik loop in m'n trainingen in combinatie met m'n hartslag", jubelt Deelstra "En ook de mate waarin ik herstel. Ik heb het gevoel dat ik uren achter elkaar kan rennen. Elke dag opnieuw."

En dat is best bijzonder op 35-jarige leeftijd. "Dat zullen de trainingsjaren wel zijn. Ik verbaas mezelf dat ik nog zo'n grote sprong vooruit kan maken", zegt de marathonloopster.

Hoogtekamer

Deelstra groeide op in Dwingeloo. Lopen is haar lust en haar leven. Sinds juni woont ze samen met haar vriend in Wapenveld. Omdat het lastig was, vanwege het coronavirus, om in het buitenland op hoogtestage te gaan, besloot Deelstra haar slaapkamer om te bouwen tot hoogtekamer. Een hoogtegenerator zorgt ervoor dat het zuurstofpercentage in de slaapkamer daalt. Hierdoor wordt gesimuleerd dat Deelstra en haar vriend op 2100 meter hoogte slapen.

"Het is net alsof je op hoogte bent. Dan slaap je vaak dieper en heb je vaak gekke dromen en dat is nu ook zo. En je merkt het vooral als je eruit gaat. Dat je na een paar dagen denkt: wow! Dan voel je je ineens een stuk fitter en gaan de prestaties omhoog."

Artikel gaat verder na de video

Olympische limiet

In Spanje begint Deelstra aan haar tiende marathon in haar carrière. De Olympische limiet is vastgesteld op 2.28.30. Pas één keer in haar carrière liep ze onder de 2 uur en 30 minuten. Dat was vijf jaar geleden in Berlijn toen ze haar persoonlijk record aanscherpte tot 2.26.46.

In het najaar van 2019 probeerde Deelstra zich in Berlijn ook al te plaatsen voor de Spelen van Tokio. Toen ging het mis omdat ze last kreeg van een beknelde zenuw in haar lies. In maart van dit jaar volgde een limietpoging in de Japanse hoofdstad zelf. Vanwege het coronavirus gingen daar alleen elite-lopers van start en moest ze een groot deel van de wedstrijd alleen lopen. Met een tijd van 2.33 was ze vijf minuten te langzaam. De marathon van Valencia is normaal gesproken haar laatste kans.

Corona

Bang dat het coronavirus de boel alsnog in de war schopt is ze wel. "Ik leef als een monnik. Maar dat doe ik anders ook", grapt Deelstra. "Maar, dat speelt wel door m'n hoofd. Ik moet straks wel een vliegtuig in richting Spanje. Je moet er toch niet aan denken dat je hier je handen wast en niemand ziet en alles volgens de regels doet en dat het dan op Schiphol misgaat", fantaseert Deelstra. "Dat je dan een positieve test hebt en niet meer mag lopen."

Op 30 november stapt de atlete samen met haar vriend in het vliegtuig naar Spanje. De marathon van Valencia is op zondag 6 december.