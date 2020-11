Het wordt druilerig weer dit weekend, dus er lekker op uit in de natuur zit er waarschijnlijk niet in. Wel zijn er nog wat andere dingen die je de komende dagen zou kunnen ondernemen, ondanks de coronamaatregelen.

Fototentoonstelling in Gevangenismuseum

In het Gevangenismuseum in Veenhuizen opent zaterdag de tentoonstelling Tegenspoed, verhalen over armoede. Documentair fotograaf Dirk-Jan Visser vroeg zich af hoe je leven eruit ziet als je in Nederland in armoede leeft. De tentoonstelling laat persoonlijke verhalen zien om de kijker zo inzicht te geven in zijn of haar kennis rond dit vraagstuk.

Armoede is volgens Visser niet alleen een gebrek aan geld. "Armoede is ook: niet kunnen kiezen, niet kunnen meedoen in de samenleving (...) en niet gezond kunnen eten. Met andere woorden: onmacht, stress, uitsluiting, angst en schaamte." De tentoonstelling is tot en met 31 oktober volgend jaar te zien. Het Gevangenismuseum is van dinsdag tot en met zondag open van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Winterprogramma Taman Indonesia

Deze rubriek heet Wat is er dit weekend te doen in Drenthe, maar voor deze ene keer gaan we een heel klein stukje de grens over, naar het Overijsselse Kallenkote. Zondag begint in dierenpark Taman Indonesia het winterprogramma rondom de tentoonstelling Wayang Stories. De tentoonstelling gaat over het Indonesische schaduwspel en poppentheater.

Het is voor het eerst dat het dierenpark geopend is tijdens het winterseizoen. Let op: het park is alleen in de weekenden en vakanties geopend. Volgens Taman Indonesia is het outdoormuseum helemaal coronaproof. "Met Wayang Stories gaan we de bezoekers kennis laten maken met het spel. "De bekendste vorm van wayang is denk ik wel de Wayang Kulit: een lederen pop met inkervingen waar het licht doorschijnt. Hierdoor krijg je een mysterieus schaduwspel op een wit doek", zegt mede-eigenaar Marlisa Wareman.

Vertelcafé Assen

Wie houdt er niet van een goed verhaal? Liefhebbers kunnen zondag hun hart ophalen in het Vertelcafé in Podium Zuidhaege in Assen. Onlangs hield het Vertelcafé een verhalenwedstrijd voor volwassenen. "Er zijn persoonlijke, grappig en bijzondere verhalen ingezonden", aldus de organisatie. Zondag worden die verhalen verteld door de inzenders en door vertelgroep De Verhalenhoed uit Assen.

Er mogen zondag om 14.30 uur maximaal dertig mensen bij aanwezig zijn. Toegang is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Reserveren kan bij Jeanet Landman via jestola@xs4all.nl.

Thuisblijven kan ook

Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit weekend niet veel evenementen in Drenthe. Lekker thuis blijven en een goed boek lezen kan dus ook gewoon. Bovendien wordt het nog slecht weer ook.