Potloodventer uit Assen krijgt celstraf voor ‘respectloos gedrag’

Voor het betasten en laten zien van zijn geslachtsdeel voor de ogen van een jonge vrouw op het station in Zwolle moet een man uit Assen vijf weken de cel in. Dat bepaalde de rechter in zijn woonplaats vandaag.

De vrouw uit Emmen zat op 17 mei laat op de avond in Zwolle op de trein naar huis te wachten toen de Assenaar op een bankje tegenover haar kwam zitten. Het slachtoffer vertelde later aan de politie dat de man haar continu bleef aankijken. Na een tijdje deed hij zijn hand in zijn broek en vroeg hij haar meerdere keren of ze seks met hem wilde. Ook liet hij zijn geslachtsdeel zien.

Veelpleger

Eenmaal in de trein vertelde de vrouw haar verhaal aan een steward en zei ze dat ze bang was. De man was ook in de trein naar Emmen gestapt. De steward bleef bij haar en waarschuwde de politie.

In Emmen wachtten politieagenten de trein op. Ze herkenden de 33-jarige man, omdat hij bekend staat als veelpleger en drugsverslaafde. Zonder dat ze hem iets vroegen, zei de Assenaar tegen ze dat de vrouw hem had uitgedaagd. Daarop werd hij aangehouden.

Geen boete

Het slachtoffer had stiekem twee foto's kunnen maken, waarop te zien was dat de man onderuitgezakt met zijn hand in zijn broek zat. De officier van justitie eiste een boete van 250 euro. Voor iemand met een strafblad van 23 pagina's vond de rechter dat een veel te lage straf. Hij noemde het gedrag van de man 'compleet respectloos'.

De Assenaar, die nu is opgenomen in een psychiatrische kliniek, had laten weten dat hij niet naar de rechtbank wilde komen. De rechter vond daarom dat hij geen rekening met zijn situatie hoefde te houden. Hij veroordeelde de man tot vijf weken cel: drie voor het potloodventen zelf en twee extra omdat hij nog in proeftijd van een eerdere straf zat toen hij dat deed.