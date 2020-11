Het duurzaamste huis van Nederland staat in Paterswolde. Eigenaresse Miriam van Dijk won vandaag de publieksprijs. De vrijstaande woning aan het Paterswoldsemeer troefde in de verkiezing bijna honderd concurrenten af.

"Ik ben blij met de aandacht voor duurzaam wonen", reageert Van Dijk. "Hoe meer ruchtbaarheid daaraan geven wordt, hoe beter." Ze verdiepte zich jarenlang in duurzame oplossingen. "Wat ik bedacht heb werkt, en daar ben ik erg trots op. Ik doe daarom niets liever dan rondleidingen geven. Dit huis is ook een beetje een statement. "

Van Dijk verwacht nog niet dat haar huis een blauwdruk wordt voor alle huizen in Nederland. "De meeste mensen zullen mijn opvattingen nog te nieuw vinden. Al staan hier geregeld geïnteresseerden op de stoep. Na een rondleiding gaan ze altijd enthousiast weg."

Consuminderen

Als er op elk moment van de dag een geïnteresseerde op de stoep kan staan, is het huis dan ook altijd opgeruimd? "Ik heb nauwelijks spullen", geeft Van Dijk aan. "Als ik iets koop, gooi ik ook iets weg. Als je sober leeft, ben je al duurzaam bezig. Dat voelt ook goed. Hoe we nu met de aarde omgaan is onverantwoord en ik hoop dat mijn twee dochters nog een prachtige tijd kunnen hebben op deze aarde. Daar doe ik dit voor."

In oktober werd haar huis al uitgeroepen tot het duurzaamste huis van Drenthe. Door alle investeringen in haar huis kon Van Dijk twee jaar niet op vakantie. Daar komt nu verandering in. Voor het duurzaamste huis van Nederland won ze namelijk een weekendje naar een duurzame B&B in Nijverdal. "Ik ga daar naartoe met mijn dochter. Zij moest wel grinniken toen ze hoorde dat het een duurzame B&B was. Zij kan wel invullen wat het onderwerp van gesprek wordt", lacht Van Dijk.

Duurzaam buiten en binnen

Van Dijk heeft het huis uit 2019 zelf laten bouwen. Op verschillende manieren heeft ze de woning duurzaam gemaakt. Er zitten bijvoorbeeld ramen aan de zuidkant, terwijl de noordkant helemaal dicht is. Verder staan er negen zonnepanelen op het platte dak, dat met vlas is geïsoleerd.

Ook het interieur is duurzaam. Zo is de vloer van kurk gemaakt en liggen er wollen kleden op plekken waar je stilzit. Het huis heeft verder geen centrale- of vloerverwarming, maar infrarood warmtepanelen in drie ruimtes die warmte afgeven.

Lage energierekening

Omdat er niet centraal verwarmd wordt, ontsnapt er minder warmte uit het huis. "Als je met verwarming de voordeur opendoet, zit je normaal gesproken in de tocht", aldus Van Dijk. "Die panelen verwarmen veel gerichter. Zo merk je de tocht minder."

Om een indicatie te geven hoe duurzaam het huis is, zegt ze dat ze naar schatting tussen de 50 en 70 euro per maand betaalt aan elektriciteit. "Daar doen ik en mijn dochter alles mee."

