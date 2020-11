Zingende opticien uit Nieuw-Buinen laat alle stoelen draaien in The Voice

Jasper Wever tijdens The Blind Auditions in The Voice of Holland (Rechten: Screenshot The Voice of Holland)

Jasper Wever uit Nieuw-Buinen heeft een succesvol debuut gemaakt in The Voice of Holland op RTL4. De zingende opticien wist met zijn uitvoering van 'When We Were Young' van Adele alle stoelen te laten draaien in de eerste ronde, de zogeheten Blind Auditions.

Waylon was de eerste die het wel zag zitten in de 28-jarige Wever. "De warmte en diepte in je stem en het bereik vind ik te gek. Ik vond ook een aantal dingen tegenvallen, maar daar kunnen we aan werken", reageerde Waylon na het optreden van de Drent.

Geen hoge verwachtingen

Jan Smit draaide als tweede en op de valreep deden ook Ali B en Anouk een poging om Wever in hun team te halen. "Ik heb niet het idee dat je echt hoge verwachtingen van jezelf had vandaag", zei Ali B. "Klopt", gaf Wever toe. "Ik vond het al vet dat ik hier mocht staan."

Wever besloot uiteindelijk te kiezen voor Smit. De Volendammer is dit seizoen nieuw als coach in The Voice of Holland.