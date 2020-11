Carbidverkoop schiet omhoog na vuurwerkverbod

Vooral sinds de berichtgeving rondom het vuurwerkverbod zijn de verkopen omhoog geschoten. "Toen in de media kwam dat vuurwerk niet mocht maar carbid waarschijnlijk wel, werd het een stuk drukker", verklaart verkoper Christiaan Hidding van Klok hout- en bouwmaterialen.

'Eigenlijk gewoon chaos'

Sommige bedrijven hebben het naar eigen zeggen te druk om de telefoon aan te nemen. Een bedrijf uit Ruinerwold laat het om die reden bij een schriftelijke reactie "Het is echt ontzettend druk, eigenlijk gewoon chaos. Er komen honderden bestellingen per dag binnen en we hebben alle tijd nodig om de orders klaar te maken."

Verslaggever Steven Ophoff ging langs bij enkele verkooppunten:

Ook bij Klok hout- en bouwmaterialen in Assen merken ze dus de toeloop. "We hebben nu iemand die heeft 200 kilo besteld. Nou, prima." Een klant in de winkel is even langsgereden om wat carbid te halen voor zijn ex-schoonzoon. "Die woont in Zwolle en kon het al niet meer krijgen." Ook voor winkels zelf begint het inmiddels lastig te worden om aan carbid te komen.

Veiligheidsregio beslist

Overigens is het laatste woord over het carbidschieten dit jaar nog niet gezegd. Komende maandag neemt de veiligheidsregio een besluit of carbidschieten dit jaar door mag gaan of, net als vuurwerk, verboden wordt.