Defensie worstelt met munitieopslag Coevorden

Defensie stelt dat er ‘geen sprake is van risico voor de medewerkers of de omgeving’. (Rechten: ANP)

Defensie worstelt met de munitieopslag in Coevorden. Op het complex liggen grote hoeveelheden onbruikbare munitie. In het laatste jaarverslag staat dat er nog nauwelijks iets is afgevoerd.

Dat blijkt uit onderzoek van Argos. Al in 2015 constateerden de controleurs van het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS) dat deze munitie, waaronder zware granaten, moest worden vernietigd om te kunnen voldoen aan de regelgeving.

De omvang van de munitieberg in Coevorden die moet worden afgevoerd is volgens commandant Ton Huisman van het munitiebedrijf vijfduizend ton. Volgens Defensie lopen er aanbestedingen en is inmiddels een begin gemaakt met de afvoer en vernietiging. De operatie gaat nog zeker vijf tot zeven jaar duren.

Veiligheidsrisico

Het KMCGS waarschuwde in 2017 dat door de opslag van overtollige munitie bij het Defensie Munitiebedrijf op termijn 'een ongecontroleerd veiligheidsrisico' zou ontstaan of misschien zelfs al aanwezig was. In hetzelfde jaar werd bovendien duidelijk dat in Coevorden onjuist verpakte springstof lag en dat hier zorgen over waren. "Vanwege de langdurige opslag neemt de instabiliteit hiervan toe en vormt dit een risico voor zowel de opslag als de behandeling ervan."

De commandant van het KMCGS noemde dit in het jaarverslag van destijds 'zorgwekkend'. Volgens Defensie is de springstof inmiddels onderzocht, opnieuw verpakt en veilig genoeg om af te voeren.

Fout niet ondenkbaar

Een oud-controleur van het KMCGS die vandaag aan het woord komt in de uitzending van Argos benadrukt hoe belangrijk het is dat regels worden nageleefd: "Munitie is heel simpel, een fout mag niet. Er is geen marge." Hij vertelt dat in zijn tijd de kwaliteit van oude, soms tientallen jaren oude munitie in Coevorden niet steeds goed in de gaten gehouden werd. Hierdoor was onduidelijk in welke staat deze verkeerde.

Volgens de oud-controleur is het voor de veiligheid belangrijk om structureel zicht te houden op de kwaliteit van de oude munitie. Hij noemt het 'niet ondenkbaar' dat het een keer fout gaat 'als men het zomaar laat liggen'.

'Geen risico'

Het ministerie van Defensie laat in een schriftelijke reactie weten dat er geen sprake is van risico voor de medewerkers of de omgeving. "We weten bij welke munitiesoorten, waar je op moet letten. Bijvoorbeeld het uitzweten van munitie. Dat wordt in de gaten gehouden. Er gaan munitietechnici naartoe, die dat kunnen beoordelen. Dat is een vorm van kwaliteitsbewaking."

Een woordvoerder van de gemeente Coevorden laat weten dat burgemeester Bert Bouwmeester contact heeft gehad met het ministerie. "Het belangrijkste voor onze burgemeester is de veiligheid van onze inwoners. Een formele positie in deze zaak hebben wij als gemeente niet. Het is een zaak van het ministerie. Onze burgemeester houdt contact met Defensie en laat zich met enige regelmaat informeren over de stand van zaken."

Het verhaal van Argos is vandaag tussen 14.00 tot 15.00 uur te horen op NPO Radio 1.

Lees ook: