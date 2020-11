Kunst fleurt het centrum van Emmen op

De Stichting Plan B zet zich in tegen leegstand in het centrum van Emmen. Deze actie is een onderdeel daarvan. Naast de kunstwerken op de ramen worden ook etalages van binnenuit aangekleed. "Leerlingen van Terra Emmen mogen de lege winkels van binnenuit aankleden. We hebben al een pand met kerstversiering in de etalage. Dat ziet er gewoon gezellig uit", zegt Maatje.

Met de actie hoopt Plan B uiteindelijk dat de leegstand in Emmen afneemt. "Het straatbeeld wordt mooier door de kunst en daardoor aantrekkelijker voor bedrijven om zich weer te vestigen." Daarnaast helpt Plan B startende ondernemers de eerste stappen te nemen in het beginnen van een bedrijf. "Een mooier centrum is tof, maar uiteindelijk willen we dat er nieuwe bedrijven komen. Daarom helpen we ze ook daarmee", legt Heleen Maatje uit.

Grootste project ooit

De kunst is gemaakt door illustratoren uit Emmen. Een daarvan is Britt Gerdes, zelf leerling van de opleiding Media en Vormgeving aan het Drenthe College. Voor haar is dit het grootste project uit haar leven. "Het is heel bizar om je eigen werk zo groot te zien. Het is heel leuk om te doen en nu besef ik pas hoe groot die ramen eigenlijk zijn."

Er is geen einddatum voor de kunst. "Zolang het nog mooi is, laten we het zitten." Zodra het pand weer wordt verhuurd, gaan de stickers er vanaf. "Ergens is dat jammer, maar uiteindelijk wel ons doel. Verhuur betekent minder leegstand", zegt Britt Gerdes.