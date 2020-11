Negende sterfgeval in Symphonie Eelde

Het aantal overleden coronapatiënten in woonzorgcentrum Symphonie in Eelde is opgelopen naar negen. In de nacht van donderdag op vrijdag is een besmette bewoner overleden. In het centrum zijn nu nog dertien besmette bewoners, en bestuurder Lex Smetsers verwacht dat niet alle patiënten zullen genezen en vreest meer overlijdens. Dat zei hij in het RTV Drenthe-programma Cassata.

Tijdens de eerste golf van coronabesmettingen kende Zorggroep Drenthe op geen van de zeven locaties besmettingen. Nu dus wel, en niet alleen in zorgcentrum Symphonie. De Vijverhof in Assen had drie besmettingen, Spectrum in Beilen één. De getroffen bewoners in Assen en Beilen zijn alle vier genezen.

Kwetsbaar

Smetsers zegt dat de woonzorgcentra altijd kwetsbaar zijn. "Het virus komt altijd van buiten, via familie of medewerkers." Zo ging het ook bij Symphonie. "Iedereen heeft goede bedoelingen, iedereen doet zijn best, maar het geeft geen garantie. En je kunt besmet zijn zonder het in de gaten te hebben. Deze medewerker is niet lekker geworden op het werk, en dat gaan direct alle protocollen in werking."

Wat extra spanning opleverde is de plek waar de uitbraak was: op de afdeling voor dementerenden. Daar kan een virus sneller rondgaan en anderen besmetten. "De bewoners hebben veel ruimte om te bewegen. Dat is goed voor het ziektebeeld, maar maakt ze nog kwetsbaarder."

Juist die extra bewegingsruimte is een probleem bij het indammen van het virus. "Als het zich openbaart hebben mensen al met elkaar koffie gedronken en gezellig spelletjes gespeeld. Dan is zo'n besmetting eigenlijk al over de hele etage rondgegaan", zegt Smetsers. "Je hoopt dan dat het niet over andere etages rondgaat en een grote locatie in zijn totaliteit besmet raakt. Tot nu toe lukt het om het op één etage te houden."

Volgens Smetsers lijkt het erop dat de uitbraak bij Symphonie in Eelde nu onder controle is. Wanneer deze crisis voorbij is gaat het woonzorgcentrum nazorg inzetten voor medewerkers.