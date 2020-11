In zes Drentse bosreservaten gaat de natuur haar eigen gang

Drenthe heeft zes bosreservaten, in heel Nederland zijn er zestig. Ze liggen in grotere bos- en natuurgebieden. Alle zestig reservaten worden onderzocht op groei en sterfte van bomen en er worden gegevens verzameld over de ondergroei en de humuslaag.

Het Norgerholt is een van die reservaten, het is ook een van de oudste bossen van Nederland. Boswachter Kees van Son: "In een bosreservaat doe je niks, dat noemen we klapstoelbeheer: we gaan achterover zitten en kijken wat er gebeurt. De paden worden wel bijgehouden, de veiligheid moet gegarandeerd blijven." Er staan geen hekken om het bosreservaat heen, je kan er wel gewoon wandelen.

Gaan beuken domineren?

Vanaf het klapstoeltje is in het Norgerholt al ontwikkeling te zien. De hulst is een heel duidelijk voorbeeld. "Hulst komt er als de bodem heel lang met rust gelaten is. Dat is een kenmerk van dit soort bossen", aldus Van Son. Daarnaast maken de beuken het de eiken moeilijk. "De beuk kan veel beter tegen schaduw. Er zijn hier beuken die groeien dwars door de kroon van de eik heen. De eik zal op een gegeven moment het loodje leggen. Het zou heel goed kunnen dat de beuken gaan domineren in dit bos. Dat zou jammer kunnen zijn, je krijgt een veel 'holler' bos: beuken geven namelijk veel meer schaduw op de bodem en je krijgt dan veel minder onderbegroeiing. Waardoor het wat saaier wordt voor de natuur, maar voor de recreant om te zien is het misschien wel veel mooier, maar net waar je van houdt."

Langzame ontwikkeling

Elk bosreservaat heeft zijn eigen voorgeschiedenis, ook verschillen de bodems van elkaar. Zo is het Lheebroekerzand met het stuifzand heel anders dan het oude Norgerholt. Van Son: "Je ziet hier allemaal kraaiheide, die vormt hele dichte matten over de bodem. Door die mat van kraaiheide komt er geen verjonging in. Misschien dat er wat meer loofhout in komt, maar dan praat je over tientallen, honderden jaren voordat het bos enigszins verandert."

'Het zal niet storm lopen'

Een bosreservaat met hoofdzakelijk Japanse lariks is het Schoonloërveld. "Al 48 jaar geleden is er een enorme storm door Nederland geraasd. Daarvan zie je in Nederland niks meer, behalve op een paar plaatsen zoals hier, waar de omgewaaide bomen zijn blijven liggen. Dat geeft een bijzondere sfeer en het is hartstikke interessant", aldus Van Son. Ook hier komen meer loofbomen, verwacht de boswachter. "Het is heel arme grond, het zal niet storm lopen, in de loop van tientallen, honderden jaren zal dit bos wel veranderen."

De andere reservaten in Drenthe zie je op deze kaart.

Meer weten over bosreservaten? Kijk dan naar ROEG!, zaterdag vanaf 17.11 uur op TV Drenthe. Of bekijk het online.