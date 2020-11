Petitie moet edelhert in Drenthe redden, politiek stelt vragen

Ook wil Tuit de hashtag #WelkomedelhertDrenthe trending maken op Twitter om op die manier aandacht te vragen voor het dier. "Ik heb m'n dochters beloofd om alles te doen wat ik kan voor deze mooie knoeperd van een edelhert", schrijft Tuit.

Hij hoopt dat wanneer hij genoeg mensen de petitie laat teken de provincie besluit om het dier niet af te laten schieten. Volgens Tuit heeft het edelhert in de twee jaar dat het in Drenthe loopt geen schade aangebracht.

Wel of niet welkom?

In Drenthe is een nulstand als het gaat om edelherten. In het provinciaal Faunabeleidsplan uit 2014 staat dat wilde hoefdieren in principe welkom zijn. Volgens de provincie moet er dan wel een Soorten Effect Rapportage (SER) zijn. En dat maakt het ingewikkeld. Want die SER is alleen nodig bij (her)introductie van dieren of als er een populatie ontstaat, geeft Ruud Kreetz van Natuurmonumenten aan. Dit edelhert is zelf naar Drenthe gekomen.

De provincie wil in dit geval geen SER opstellen. Er wordt verwezen naar een andere situatie in het Drents-Friese Wold, waar jaren geleden een plan was om edelherten uit te zetten. Het lukte destijds niet om overeenstemming te krijgen over de SER. Nu een nieuwe SER opstellen kan daarom volgens de provincie niet rekenen op draagvlak. De situatie in het Drents-Friese Wold is niet te vergelijken met het solitaire mannetje dat nu rondloopt, omdat het in de ene situatie gaat om meerdere dieren die door mensen worden uitgezet en in de andere situatie gaat het om een enkel dier dat op eigen kracht Drenthe heeft gevonden.

Dus de provincie hanteert een nulstand tenzij er een SER is, maar een SER hoeft er volgens het eigen Faunabeleidsplan niet eens te zijn. Toch houdt de provincie aan die SER vast, maar de provincie wil die SER niet maken, vanwege een geflopte SER over een andere situatie.

'Verkeersveiligheid gaat voor'

Fractievoorzitter van de VVD in de provincie, Willemien Meeuwissen, is niet zo blij met het edelhert en laat het liever afschieten. "De verkeerveiligheid gaat voor", liet Meeuwissen weten in het Radio Drenthe-programma Cassata. Volgens haar is Drenthe er niet op ingericht.

Toch wil Meeuwissen Drenthe ook niet perse zo inrichten dat het geschikt wordt voor het edelhert. "Als je het goed kan inrichten met hekken en zo, dan wil het, maar dat is geen goed model."

VVD zit in het college van Gedeputeerde Staten in Drenthe, samen met het CDA, PvdA en GroenLinks. Die laatste twee partijen hebben het echter niet zo op het neerschieten van het edelhert en stellen vragen aan de Gedeputeerde Staten hoe ermee om te gaan.

Politieke vragen

Volgens de PvdA is het nog te vroeg om zomaar het dier af te schieten. "De discussie moet wat ons betreft verder gaan dan een simpel 'We schieten hem even af'." De partij wil dat het college in gesprek gaat met relevante organisaties.

Ook GroenLinks wil het edelhert in Drenthe houden, omdat het hier op eigen kracht naar toe is gekomen. Iets wat de provincie in twijfel trekt, maar volgens GroenLinks is die twijfel onterecht.

GroenLinks Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema zegt in Cassata dat de provincie Drenthe een dun bevolkte provincie is waar best ruimte is voor groot wild, zoals het edelhert en ook voor wilde zwijnen. "Niet altijd met verkeersveiligheid aankomen als tegenargument."

Naast vragen van de PvdA en GroenLinks stelt ook de Partij voor de Dieren vragen aan het college. De partij zegt geschokt te zijn dat de provincie het dier wil afschieten. Ook die partij haalt aan dat het dier nog nooit voor een gevaarlijke situatie heeft gezorgd. "Er is hier sprake van een wild, solitair levend edelhert. In plaats van afschieten, zou dit prachtige dier volgens de provinciale beleidsregels hier mogen verblijven", aldus de partij.

