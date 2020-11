De Tweede Golf: op de Spoedeisende Hulp hebben ze geleerd van de eerste golf

"Het is een superleuk team waardoor het goed te doen blijft allemaal", vertelt verpleegkundige Vera Dokter.

Tweede Golf

Die goede sfeer sleept de medewerkers van de Spoedeisende Hulp er naar eigen zeggen doorheen tijdens de pittige coronatijden. Want dat het werk anders is dan anders is duidelijk. "Het zit hem vooral in het voorbereiden voordat een patiënt komt", legt Dokter uit.

Als een patiënt aankomt met een ambulance mag deze niet meteen de afdeling op. Bij een speciale sluis vraagt een verpleegkundige eerst of diegene klachten heeft die horen bij het coronavirus. Als er ook maar een lichte verdenking van corona is verplaatsen ze de patiënt naar een speciale afdeling van de Spoedeisende Hulp.

"In de eerste golf hebben we daarvan geleerd", begint Dokter te vertellen. "Er is toen een patiënt geweest van wie we niet gedacht hadden dat 'ie corona zou hebben. Maar achteraf bleek dat wel zo te zijn en daardoor hadden wij veel besmettingen in het team", aldus de verpleegkundige. Zo'n tien procent van het team van de Spoedeisende Hulp raakte volgens Dokter besmet.

Op de Spoedeisende Hulp is het tijdens de tweede golf drukker:

Niet alleen het uitvragen van coronaklachten bij elke binnenkomende patiënt zorgt voor extra werk, maar ook het voorbereiden op het behandelen van een covid-verdachte patiënt.

"Normaal zet ik nooit wat klaar, dan heb ik deze kar gewoon op mijn kamer staan", zegt Dokter wijzend naar een kar vol met zwachtels, spuiten en andere medische spullen. Die kar staat nu netjes buiten op de gang.

"Dan kan ik pakken wat ik op dat moment denk nodig te hebben. Maar nu moet ik van tevoren al goed bedenken wat ik nodig denk te hebben. Als de kar op de kamer staat terwijl daar een besmette patiënt zit, dan moeten we alles weggooien. Er is nog zoveel onzekerheid over corona dat we nog niet zeker weten of bacteriën achterblijft op de spullen. Daarom staat alles op de gang."

Pakken

"Je bent dus eigenlijk veel meer tijd kwijt aan een stukje voorbereiding terwijl je dat anders doet terwijl de patiënt vertelt waarvoor hij komt", vertelt Dokter terwijl ze bezig is om een speciaal pak aan te trekken waarin ze covid-verdachte patiënten behandeld.

Die beschermende middelen: een haarnetje, schort, spatbril, medisch mondkapje en handschoenen zijn verplicht bij elke covid-verdachte patiënt die de verpleegkundigen behandelen. "Ja dat maakt het wel een stukje onpersoonlijk. Even een arm om een patiënt heenslaan, of een hand vasthouden. Dat kan nu niet. En dat terwijl patiënten hier misschien wel een diagnose krijgen en denken: jeetje, wat gaat er nu gebeuren? Ja, dat is best onmenselijk", realiseert Dokter zich.

Een medewerker van de Spoedeisende Hulp brengt in beschermend pak een covid-patiënt naar binnen:

Een covid-patiënt komt binnen op de Spoedeisende Hulp (Rechten: RTV Drenthe / Ronald Oostingh)

Ondanks de drukte en extra handelingen waar het personeel mee te maken heeft blijven ze positief. "We praten er ook met z'n allen over. Dat is echt belangrijk. Maar het komt ook omdat we een leuk team hebben. En er wordt goed voor ons gezorgd, zo brengt onze werkgever bijvoorbeeld elke dag wel iets lekkers."

"Iedereen probeert hier elkaar er doorheen te slepen, ook met leuke filmpjes en andere dingetjes. Dat mensen nu afhaken of afbreken op basis van corona, dat gevoel heb ik nog niet. Volgens mij staan wij nog heel sterk", aldus Dokter tot besluit.