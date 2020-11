De Tweede Golf: afhankelijk van apparatuur en de liefde van zorgmedewerkers

"Deze meneer is ver in slaap. Wat ze meekrijgen weten we nooit zeker. Dus het is toch prettig dat hij weet wat er gebeurt, zodat hij niet opeens schrikt. Dus daarom zeggen we wat we doen", legt ic-verpleegkundige Syl van Donkersgoed uit.

'We zitten er weer middenin'

"Op zich gaat het hier goed, maar ook niet goed. We zitten middenin de tweede coronagolf. Het goede is dat we het samen met elkaar doen, en de saamhorigheid hier vind ik echt sterk. Maar het is gewoon wel pittig, vooral omdat je na de eerste golf hoopt dat het niet meer terugkomt. Maar we zitten er nu toch weer middenin", vertelt Van Donkersgoed.

Samen met haar ic-collega's verzorgt zij de covid-patiënten die er het slechtst aan toe zijn. Dit gebeurt op een afgezonderde covid-afdeling op de intensive care. Wat haar opvalt aan de tweede golf is dat nu veel meer mensen uit haar omgeving ook besmet raakten: "Het was ook zwaar dat een aantal collega's ziek werden, dan komt het echt heel dichtbij."

"Wat me ook opvalt is hoe ziek mensen kunnen worden in een korte tijd. En hoe besmettelijk corona is. Maar ja, toch stap je elke dag wel weer in dat beschermende pak naar binnen. Dat is toch je zorghart, dat doe je gewoon", aldus Van Donkersgoed.

Voor de documentaire De Tweede Golf liep verslaggever Ronald Oostingh een dagdeel mee op de ic:

Longarts Mirian Müller erkent het grillige beeld van corona. "Vooral zuurstofbehoefte is de reden dat we mensen moeten opnemen in het ziekenhuis. Wat we nu aan kennis hebben meegenomen uit de eerste golf, is dat je aan sommige patiënten 's ochtends al kunt zien dat je een plek op de ic voor ze moet bestellen. Dat zie je heel snel gaan."

Volgens haar was het ziekenhuis goed voorbereid op de tweede golf. Ze wisten dat 'ie zou komen, de vraag was alleen wanneer. "Je weet dan wat het inhoudt, je weet ook wat het is. Dat geldt eigenlijk voor alle afdelingen. Maar er zijn ook verpleegkundigen die hebben gezegd: dit wil ik niet weer."

Longarts Mirian Müller ziet dat corona erg grillig kan zijn:

Voor Van Donkersgoed is het werken tijdens corona voorlopig goed vol te houden, al zijn er naar eigen zeggen soms best enge momenten bij. "Deze collega's staan dag en nacht naast je, de hele dienst. Daar deel je alles mee. Als je thuiskomt kun je ook niet alles delen, terwijl collega's wel hetzelfde ervaren als jij. Je moet er echt voor elkaar zijn."