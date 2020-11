Hoogeveense leeft in klooster: 'Maar ik loop vooral in spijkerbroek'

Als klein kind was Marga Zwiggelaar al gefascineerd door het klooster. "Toen dacht ik al: ik word non." Klein probleempje: ze was van gereformeerde komaf. "Ik kom uit Hoogeveen, hè", vertelt ze. "Een klooster is natuurlijk rooms-katholiek, dus mijn droom was niet helemaal logisch."

Jaren geleden stapte ze voor het eerst een klooster binnen. "Ik schoof op zo'n kloosterbank, het was net of ik er altijd al gezeten had." Toch nam ze aanvankelijk nog geen afstand van de gereformeerde kerk.

In 2011 voelde ze het verlangen om non te worden weer opborrelen. Ze besloot haar droom uit te laten komen. Vorig jaar trok ze naar Nijmegen om zich aan te sluiten bij de Congregatie van Zusters Dominicanessen van Neerborsch. "Ja, dat is een hele mond vol", zegt ze lachend.

Van 'novice' naar 'proefhuwelijk'

Na een kennismakingsperiode moest Zwiggelaar een brief schrijven aan het klooster. "Als het bestuur je toelaat, word je een novice. Een nieuweling", legt ze uit. "Dat duurt een jaar." Onlangs schreef de geboren Hoogeveense een nieuwe brief. Ze wilde namelijk de komende drie jaar in de congregatie leven. Opnieuw kreeg ze toestemming. "Afgelopen maandag heb ik met een medezuster een professie afgelegd. Wij zijn sinds 22 jaar de eersten in de congregatie." Dat is een soort gelofte van zuiverheid binnen het klooster.

De aankomende drie jaar is voor Zwiggelaar een soort 'proefhuwelijk'. Daarna kan ze er een 'echt' huwelijk van maken, of de proefperiode nog twee keer met drie jaar verlengen. "Als je dan de échte professie doet, zit je eraan vast tot je dood."

Het belangrijkste voor Zwiggelaar is de verbinding met god, zo vertelt ze. "Mensen vragen mij weleens: 'Geloof je in god?' Nou, dat is wel een voorwaarde", grapt ze. "Als je dat niet doet, kun je ook in een gewone commune leven. Het klooster is nu het centrum van mijn leven."

'Ik loop vooral in m'n spijkerbroek'

Wie denkt dat Zwiggelaar alleen maar in het klooster zit, heeft het mis. "Het is belangrijk dat je samen vanuit het geloof en het gebed ook de wereld ingaat", vindt ze. "We zijn wel van het verkondigen. We zitten niet vast in het klooster, maar zijn een actieve orde."

Hoogeveners zullen Zwiggelaar dan ook vast weleens tegenkomen, maar verwacht niet dat ze dan in een nonkostuum door het centrum loopt. "Ik heb wel een sluier gekregen, maar die heb ik niet vaak op. De habijt (de bekende kleding van monniken en nonnen, red.) heb ik alleen aan bij speciale dingen, zoals de viering op zondag. Voor de rest loop ik gewoon in m'n spijkerbroek."