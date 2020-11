Muzieklijst Harry's Blues zondag 22 november 2020

In oktober ontvielen os twee iconen uit het pre-americana tijdperk: Billy Joe Shaver en Jerry Jeff Walker. Waarbij Billy Joe Shaver stond voor de hardere kant, de 'outlaw' en Jerry Jeff Walker voor de meer romatische. Shaver was een Texaan en Walker groeide op in de folkbuurt van New York, Greenwich Village. Later vestigde hij zich in Austin, de studentenstad, én hoofdstad, van Texas. Hij werd beroemd met zijn compositie Mr. Bojangles. Billy Joe Shaver werd geboren in de buurt van Waco, het platteland van Texas. Hij was het voorbeeld van een 'working class hero'. Iemand die geweld niet schuwde. Ruwe bolster, blanke pit. Zijn compositie Old five and dimers like me werd opgenomen door o.a. Waylon Jennings, Willie Nelson en Emmylou Harris.