Hulpsinten uit Klazienaveen krijgen jeugdlintje

Helden

Sinterklaas en zijn pieten vergeten soms enkele huizen. Soms kunnen ze de cadeaus niet betalen of zijn er andere redenen waardoor kinderen niets in hun schoen krijgen. De jongeren pakken daarom zelf cadeaus in, zodat de Sint die rond kan brengen. "Ik vind het wel mooi dat het gezien wordt bij de gemeente dat we dit doen" zegt Bryan Twickler. "Dat we daarvoor erkenning krijgen voelt wel goed", lacht hij. Zijn collega Wesley Cosse ziet het als een jaarlijkse traditie "ik doe dit gewoond. Het is voor mij normaal, dus ik voel me geen held".

Jeugdlintje voor hulpsinterklazen (Rechten: RTV Drenthe)

Elk jaar worden bananendozen gevuld met spulletjes die uiteindelijk als cadeau terug zijn te vinden in de regio. "Sommige spulletjes regelen we zelf, maar er zijn ook veel mensen die ons helpen."

Feest

Normaal gesproken worden de jeugdlintjes uitgereikt op het gemeentehuis, maar dat kon vanwege corona niet doorgaan. Wethouder Robert Kleine ging daarom afgelopen vrijdag al bij de helden langs. In totaal zijn er acht lintjes uitgereikt. De gemeente wil de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren zichtbaar maken en stimuleren. Sinterklaas heeft nog niet gereageerd op zijn helpers, maar volgens ingewijden in het pietengilde is hij erg blij met de actie.