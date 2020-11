Johan Derksen in MHBOS: 'Ik heb toen allemaal Drenten aangenomen'

Toch is De Snor de minste niet. De uitnodiging om achter hem aan te lopen naar zijn mancave volgt meteen. Als de camera is geïnstalleerd en de microfoon aan de kraag is geklikt, steekt hij eerst een nieuwe sigaar aan om daarna aan een indrukwekkend betoog beginnen. In zijn mancave tussen al zijn muziek en fraaie posters vertelt hij over journalistiek, de Hilversumse bubbel en RTV Drenthe terwijl de walmen rook ondertussen door de ruimte dansen.

Met al zijn ervaring is een interview over journalistiek gesneden koek. Wat houdt journalistiek nou eigenlijk in? Volgens Derksen is het heel simpel: "Het objectief weergeven van wat er voor je neus gebeurt." Hij heeft het leven als journalist altijd erg gewaardeerd: "Je krijgt iedere week weer de kans om je creatief te uiten en om iets op papier te zetten. Zet er dan ook iets op."

Voetbal International

Via het Nieuwsblad van het Noorden belandt hij bij het weekblad Voetbal International, waar hij later ook hoofdredacteur van wordt. De welbekende mediakloof tussen het Westen en Nederland is er volgens de authentieke inwoner van Grolloo altijd geweest: "Ik kwam daar binnen als het boertje, omdat ik twee jaar bij BV Veendam heb gespeeld." Die stempel en de arrogantie van werknemers uit de Randstad ten opzichte van 'de rest van Nederland', irriteert hem. Daarom besluit hij alleen maar Drenten aan te nemen: "Ik had ze op een gegeven moment uit alle hoeken en gaten van Drenthe. Drents was de voertaal bij ons op de redactie."

Anton Lippold uit Zandpol

Eén van de anekdotes doet Derksen breeduit lachen: "Ik heb in die tijd Anton Lippold uit Zandpol aangenomen en ik heb Anton voor het eerst meegenomen op reportage naar Engeland. Alleen wat ik niet wist, was dat Anton nog nooit had gevlogen. Ik stap dus uit het vliegtuig op vliegveld Heathrow en loop richting de douane. Anton kwijt. Ik weer terug door die menigte op zoek naar Anton. Bleek hij nog in het vliegtuig te zitten met een rood hoofd. Anton kreeg de riem namelijk niet open. Bij terugkomst stond de hele familie Lippold op Schiphol op Anton te wachten, want hij had voor het eerst gevlogen. Dat is dan ook wel weer mooi hè."

Derksen lepelt dergelijke anekdotes eindeloos op, maar er moet die middag nog een playlist met kerstmuziek samengesteld worden. De rol rooktabak is uitgedrukt in het as. De laatste walm is gaan liggen. De groeten, de groeten uit Grolloo.

