Aangetaste Mannes morgen in de takels

Het heeft even geduurd, maar morgen is het eindelijk zover. Kunsthond Mannes wordt van zijn plek bij het station van Assen getakeld en naar een werkplaats overgebracht, om daar weer opgelapt te worden.

De metershoge hond staat er nu ruim twee jaar. Het kunstwerk was het sluitstuk van de aanleg van het nieuwe stationsgebied. Maar binnen een jaar vertoonde Mannes al kuren. Eerst had hij last van ontsierende witte kalkstrepen. Even later liet ook de speciale beschermlaag van kunsthars los. Omdat de kunstenaars en de bouwer er onderling niet uitkwamen, wie verantwoordelijk is voor de mankementen, verpauperde Mannes steeds verder.

Rekening voor kunstenaars

De gemeente Assen hakte daarom de knoop door, en laat Mannes eerst op eigen kosten oplappen. De herstelkosten zijn geraamd op 90.000 euro. De rekening gaat uiteindelijk naar de kunstenaars, die Mannes ontworpen hebben en ook een onderhoudsplicht hebben van tien jaar.

Morgen wordt Mannes in delen ontmanteld. Daarom is hij in de hekken gezet. De verwachting is dat het weghalen van de stationshond bijna de hele dag in beslag neemt. De gemeente hoopt dat de kunsthond in het voorjaar weer klaar is en op z'n vertrouwde plek teruggezet kan worden.

Lees ook: