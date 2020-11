FC Emmen dicht bij stunt met tien man in Alkmaar: 1-0 nederlaag

Een afgekeurde goal van Michael de Leeuw en een bal nét niet over de doellijn van Miguel Araujo. Wat was FC Emmen dicht bij een stunt in Alkmaar, maar de 1-1 kwam niet op het scorebord. AZ won met 1-0, waardoor Emmen ook na wedstrijd nummer 9 nog zonder zege bleef.

De teller van FC Emmen blijft nog altijd op 3 punten staan. Dat zijn er evenveel als hekkensluiter Fortuna Sittard. Het gat naar de 'veilige' 15e plaats in de eredivisie (RKC) is drie punten.

AZ op voorsprong

Met basisdebutant Lucas Bernadou en nieuweling Donis Avdijaj op de bank startte het duel in Alkmaar zoals verwacht, met een aanvallend AZ en een op de counter loerend FC Emmen. De verdediging van de Drentse club had in de beginfase de handen vol aan de zeer beweeglijke spitsen van de thuisclub. De eerste twee kansen (twee keer Albert Gudmundsson) leverden geen goal op, maar de derde kans wel. Uit een corner viel de bal in een scrimmage precies voor de voeten van verdediger Bruno Martins Indi: 1-0.

Jesper Karlsson kreeg kort na de openingstreffer een levensgrote kans op de tweede AZ-goal, maar de flankspeler zag zijn inzet net langs de verkeerde kant van de paal gaan. Daarna kroop Emmen meer en meer uit zijn schulp en kwamen er ook mogelijkheden voor de in het blauw gestoken Drenten. Nikolai Laursen schoot na een fraaie aanval op de vuisten van AZ-doelman Bizot en uit de toegekende corner knalde Michael de Leeuw de bal in het gelaat van Fredrik Midtsjø. Aan de andere kant dook De Wit nog een keer gevaarlijk op voor Felix Wiedwald, maar ook hij scoorde niet waardoor beide teams gingen rusten met een 1-0 tussenstand.

Rood

Net als voor de pauze lukte het AZ ook in het tweede bedrijf niet om Emmen in een hoog tempo kapot spelen. Er kwamen desalniettemin wel kansen voor de thuisclub, maar Wiedwald en Glenn Bijl gooiden zich prima voor enkele inzetten van de AZ-aanvallers. Twintig minuten voor tijd leek de beslissing dan toch te vallen. Niet omdat AZ de tweede goal maakte, maar omdat de VAR - en vervolgens scheidsrechter Nagtegaal - een overtreding van Benadou met direct rood bestraften.

FC Emmen dicht bij gelijkmaker

Wonder boven wonder kreeg Emmen daarna mogelijkheden op een treffer en ging AZ opeens tijdrekken om de zege over de streep te trekken. Via eerst Miguel Araujo (die zijn bal op de doellijn weggehaald zag worden) en daarna Michael de Leeuw (wiens kopgoal uit de voorzet van Bijl werd afgekeurd wegens buitenspel) was Emmen dicht bij de 1-1. Die gelijkmaker kwam alleen niet, ook al probeerde Lukkien met drie aanvallende wissels (Donis Avdijaj, Lentini Caciano en Marko Kolar) alsnog een punt uit het vuur te slepen.

